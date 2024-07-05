Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара
Российские военные поздно вечером 5 июля снова запустили на Украину ударные беспилотники. В части областей объявлена тревога.
Воздушные силы предупредили об опасности. Что уже известно об очередной российской атаке, передает 24 Канал.
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Сумы – в укрытие! Миргород – в укрытие! "Шахеды" из Херсонской области. Курс северо-западный. "Шахеды" на Сумщине. Курс юго-западный.
Сумы – в укрытие!
Миргород – в укрытие!
"Шахеды" из Херсонской области. Курс северо-западный.
"Шахеды" на Сумщине. Курс юго-западный.