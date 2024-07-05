Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара

Российские военные поздно вечером 5 июля снова запустили на Украину ударные беспилотники. В части областей объявлена тревога.

Воздушные силы предупредили об опасности. Что уже известно об очередной российской атаке, передает 24 Канал.

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