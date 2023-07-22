Ночная атака "Шахедами": сколько вражеских дронов сбила ПВО
Источник:Воздушные силы ВСУ
Ночью 22 июля российские террористы еще раз атаковали мирные населенные пункты Украины дронами. Наша ПВО отработала отлично.
Оккупанты запустили "Шахеды" с юго-восточного направления. В общей сложности атаковали 5 иранскими дронами-камикадзе.
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Сколько дронов сбили этой ночью
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все 5 дронов-камикадзе уничтожены,
– отметили в Воздушных силах.
Также добавили, что в течение 21 июля наша ПВО сбила девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня. Кроме того, за текущие и минувшие сутки украинская авиация Воздушных Сил нанесла более 25 групповых авиационных ударов по российским захватчикам.
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Оккупанты атаковали Кировоградщину
- Утром в Кировоградской ОВА сообщили, что оккупанты атаковали область дронами. По ним отработала противовоздушная оборона.
- По предварительным данным, обошлось без погибших, травмированных и разрушений гражданской инфраструктуры.