Ночная атака "Шахедами": сколько вражеских дронов сбила ПВО

Ночью 22 июля российские террористы еще раз атаковали мирные населенные пункты Украины дронами. Наша ПВО отработала отлично.

Оккупанты запустили "Шахеды" с юго-восточного направления. В общей сложности атаковали 5 иранскими дронами-камикадзе.

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Сколько дронов сбили этой ночью

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все 5 дронов-камикадзе уничтожены,

– отметили в Воздушных силах.

Также добавили, что в течение 21 июля наша ПВО сбила девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня. Кроме того, за текущие и минувшие сутки украинская авиация Воздушных Сил нанесла более 25 групповых авиационных ударов по российским захватчикам.

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Оккупанты атаковали Кировоградщину