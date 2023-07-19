Одна из самых ужасных ночей: в Одессе после атаки россиян много раненых, повреждено кладбище

Россия ночью 19 июля нанесла один из самых массированных ударов по Одессе, применив ракеты и "Шахеды". После ночной атаки в Одессе много разрушений, однако жертв, к счастью, удалось избежать. Пострадали около 11 человек.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что атака на город была одной из крупнейших с самого начала полномасштабного вторжения России. В результате атаки в Пересыпском и Киевском районах есть повреждения жилых домов, выбиты окна.

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Россияне направили удар на портовую и критическую инфраструктуру

По его словам, также повреждено Слободское кладбище. По предварительной информации, погибших нет. Пострадавшим, среди которых 9-летний мальчик, оказана вся необходимая медицинская помощь.

Одна из самых ужасных ночей. Ра*исты атаковали Одессу разными типами ракет и "Шахедами". Такого масштаба атаки мы не припоминаем с начала полномасштабного вторжения,

– написал Труханов.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, россияне направили удар на портовую и критическую инфраструктуру. Для атаки Россия использовала ракеты разного базирования.

Ракета Х-59 была сбита силами ПВО на подлете к берегу. Упав в одном из кварталов Одессы, обломки образовали большую воронку. Взрывной волной повреждено несколько построек вокруг. Три гражданских лица травмированы.

Воронка в Одессе после падения обломков ракеты: смотрите видео

Ракеты "Оникс" и Х-22 россияне направили на портовую и критическую инфраструктуру Одессы. Оккупанты попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки. В результате загорелся пожар.

В Одесском районе есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях – с табаком и фейерверками. На площади более 3000 квадратных метров возник пожар.

Ликвидация последствий массированной атаки Одессы / Фото МВД

Из-за атаки оккупантов повреждены туристические базы и отели

В небе над Одесчиной были сбиты 8 "Шахедов". В результате воздушных боев и падения обломков загорелись и повреждены туристические базы и гостиницы в прибрежной зоне Коблевской общины, пострадали двое гражданских.

Также в результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов.

По меньшей мере 6 одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились за помощью из-за получения ранений обломками стекла и других предметов.

Ночная атака оккупантов: что известно