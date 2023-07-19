Одна из самых ужасных ночей: в Одессе после атаки россиян много раненых, повреждено кладбище
Источник:Геннадий Труханов
Россия ночью 19 июля нанесла один из самых массированных ударов по Одессе, применив ракеты и "Шахеды". После ночной атаки в Одессе много разрушений, однако жертв, к счастью, удалось избежать. Пострадали около 11 человек.
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что атака на город была одной из крупнейших с самого начала полномасштабного вторжения России. В результате атаки в Пересыпском и Киевском районах есть повреждения жилых домов, выбиты окна.
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Россияне направили удар на портовую и критическую инфраструктуру
По его словам, также повреждено Слободское кладбище. По предварительной информации, погибших нет. Пострадавшим, среди которых 9-летний мальчик, оказана вся необходимая медицинская помощь.
Одна из самых ужасных ночей. Ра*исты атаковали Одессу разными типами ракет и "Шахедами". Такого масштаба атаки мы не припоминаем с начала полномасштабного вторжения,
– написал Труханов.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, россияне направили удар на портовую и критическую инфраструктуру. Для атаки Россия использовала ракеты разного базирования.
Ракета Х-59 была сбита силами ПВО на подлете к берегу. Упав в одном из кварталов Одессы, обломки образовали большую воронку. Взрывной волной повреждено несколько построек вокруг. Три гражданских лица травмированы.
Воронка в Одессе после падения обломков ракеты: смотрите видео
Ракеты "Оникс" и Х-22 россияне направили на портовую и критическую инфраструктуру Одессы. Оккупанты попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки. В результате загорелся пожар.
В Одесском районе есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях – с табаком и фейерверками. На площади более 3000 квадратных метров возник пожар.
Ликвидация последствий массированной атаки Одессы / Фото МВД
Из-за атаки оккупантов повреждены туристические базы и отели
В небе над Одесчиной были сбиты 8 "Шахедов". В результате воздушных боев и падения обломков загорелись и повреждены туристические базы и гостиницы в прибрежной зоне Коблевской общины, пострадали двое гражданских.
Также в результате боевой работы по уничтожению ракет и дронов взрывной волной в жилых комплексах Одессы повреждены несколько многоквартирных домов.
По меньшей мере 6 одесситов, среди которых 9-летний мальчик, обратились за помощью из-за получения ранений обломками стекла и других предметов.
Ночная атака оккупантов: что известно
- В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что ночью россияне выпустили по Украине 63 воздушных цели. Силам ПВО удалось обезвредить 37 целей. Основной удар по Одессе.
- Силам ПВО удалось обезвредить 13 из 16 "Калибров", 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 23 "Шахеда". К несчастью, силы ПВО не смогли сбить ракеты Х-22 и "Оникс", поскольку для этого требуются соответствующие средства.
- Под утро Россия атаковала Житомирщину дронами-камикадзе. По предварительной информации, в результате удара "Шахедами" пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств. Кроме того, утром российские военные атаковали "Калибрамы" Кропивницкий.
- Ночью россияне "Шахедами" атаковали и Херсон. Зафиксировано попадание в Шуменский микрорайон города.