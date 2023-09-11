Ночная атака: в Воздушных силах рассказали, сколько целей и откуда запустил враг

Ночью 11 сентября российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе. Поэтому была проведена боевая работа нашей ПВО.

"Шахеды" были направлены в направлении Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Детали ночной вражеской атаки

По словам Игната, ночью враг направил дроны в направлении Днепропетровской и Запорожской областей. Предварительно, из Ейска.

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По предварительным данным, было запущено 9 БПЛА, но затем цифра выросла. Известно, что уничтожено около 12 дронов. Однако количество может быть больше, где-то 13 – 14 сбитых "Шахедов",

– рассказал спикер Воздушных сил.

Кроме того, враг атаковал ракетами из тактической авиации и Х-59. Игнат отметил, что большинство из них не достигли своих целей. Окончательные результаты будут позже.

Также известно об еще одном сбитом БПЛА неустановленного типа.

Кстати, в Сумской ОВА сообщали, что ночью силы ПВО сбили вражеский БпЛА типа "Шахед". А в Николаевской ОВА отметили, что днем 10 сентября в области силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен разведывательный БПЛА неустановленного типа.

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