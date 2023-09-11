Ночная атака: в Воздушных силах рассказали, сколько целей и откуда запустил враг
Ночью 11 сентября российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе. Поэтому была проведена боевая работа нашей ПВО.
"Шахеды" были направлены в направлении Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Детали ночной вражеской атаки
По словам Игната, ночью враг направил дроны в направлении Днепропетровской и Запорожской областей. Предварительно, из Ейска.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
По предварительным данным, было запущено 9 БПЛА, но затем цифра выросла. Известно, что уничтожено около 12 дронов. Однако количество может быть больше, где-то 13 – 14 сбитых "Шахедов",
– рассказал спикер Воздушных сил.
Кроме того, враг атаковал ракетами из тактической авиации и Х-59. Игнат отметил, что большинство из них не достигли своих целей. Окончательные результаты будут позже.
Также известно об еще одном сбитом БПЛА неустановленного типа.
Кстати, в Сумской ОВА сообщали, что ночью силы ПВО сбили вражеский БпЛА типа "Шахед". А в Николаевской ОВА отметили, что днем 10 сентября в области силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен разведывательный БПЛА неустановленного типа.
Предыдущая массированная атака оккупантов
- Ночью 10 сентября противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с северного направления (Курск – Россия).
- Были зафиксированы пуски 33 "Шахедов" в направлении Киевщины.
- В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 26 "Shahed-136/131".
- Кроме этого, в результате ночной атаки россиян на Киевщину травмированы 4 человека. Всем пострадавшим предоставлена необходимая медицинская помощь. 1 человек госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой и травмами конечностей. Остальные получили незначительные травмы.
- Также выросло количество поврежденных объектов. Так, в одном из районов области от взрывной волны пострадали более 100 частных домов и 30 квартир в 7 многоэтажках. Выбиты окна, двери, иссеченные фасады и кровли. Последствия устраняют. Взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада, поселкового совета, больницы, учебно-реабилитационного центра, автостанции, двух магазинов, складского помещения. Преимущественно выбиты окна и двери.