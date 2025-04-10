Ночная атака врага по Киеву: количество пострадавших возросло до 3

Ночью 10 апреля российские войска в очередной раз атаковали Киев. В результате вражеских действий есть пострадавшие.

В частности, известно, что количество травмированных увеличилось. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Смотрите также Атака "Шахедами" на Киев: какие последствия, есть пострадавшие

Количество пострадавших в Киеве возросло

Городской голова около 10 часов утра 10 апреля сообщил, что в результате ночной атаки врага на Киев пострадали 3 человека.

Указывается, что одного человека – госпитализировали в больницу. Двум другим пострадавшим медики оказали помощь на месте.

Напомним, что во время ночной дроновой атаки на подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 30 вражеских БПЛА. 16 вражеских дронов были уничтожены. По имеющейся информации, остальные – потеряны или покинули воздушное пространство.

Утром в КГВА сообщали, что в результате атаки вражеских БПЛА и падения обломков сбитых воздушных целей в Киеве зафиксировано:



Голосеевский район: пожар на территории складского помещения. Пожар ликвидирован.



Дарницкий район: разрушение частного дома. Повреждены окна домов рядом и авто. Пожар ликвидирован.