Ночная атака врага: сколько БпЛА приземлили Воздушные силы

Российские войска атаковали Украину в ночь на 14 августа двумя ракетами Х-59/69, а также запустили 23 ударных БпЛА типа "Шахед". Защитники неба уничтожили 17 дронов.

О результатах ночной работы отчиталось командование Воздушных сил.

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"В ночь на 14 августа 2024 года российские оккупанты атаковали 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 23-мя ударными БпЛА типа "Shahed", – говорится в сообщении.

Ракеты враг запустил из воздушного пространства Белгородской области – Россия, а вражеские дроны – из районов Чауда – Крым, Ейск, Курск – Россия.