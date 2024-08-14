Ночная атака врага: сколько БпЛА приземлили Воздушные силы
14 августа 2024, 08:58Читати новину українською
Российские войска атаковали Украину в ночь на 14 августа двумя ракетами Х-59/69, а также запустили 23 ударных БпЛА типа "Шахед". Защитники неба уничтожили 17 дронов.
О результатах ночной работы отчиталось командование Воздушных сил.
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"В ночь на 14 августа 2024 года российские оккупанты атаковали 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 23-мя ударными БпЛА типа "Shahed", – говорится в сообщении.
Ракеты враг запустил из воздушного пространства Белгородской области – Россия, а вражеские дроны – из районов Чауда – Крым, Ейск, Курск – Россия.