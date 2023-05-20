Ночная массированная атака 20 мая: ВСУ приземлили 20 "Шахедов" и дрон-разведчик

Ночью 20 мая российские захватчики выпустили "Шахеды" по Украине. Однако наши силы ПВО сработали отлично.

Так, украинские защитники уничтожили 20 дронов-камикадзе. Также был ликвидирован разведывательный БПЛА.

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ВСУ мощно уничтожили вражеские дроны

После полуночи 20 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами "Shahed-136/131", которые направили на Киевщину. Все вражеские цели – уничтожены.

Также в конце суток 19 мая на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены два ударных дрона типа "Shahed", а на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Юг" уничтожен разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".

За прошедшие и текущие сутки тактической авиацией Воздушных сил совершено до 30 самолетовылетов на огневое поражение и истребительное авиационное прикрытие.

Ночная атака Украины 20 мая: что известно