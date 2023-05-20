Ночная массированная атака 20 мая: ВСУ приземлили 20 "Шахедов" и дрон-разведчик
Источник:Воздушные силы ВСУ
Ночью 20 мая российские захватчики выпустили "Шахеды" по Украине. Однако наши силы ПВО сработали отлично.
Так, украинские защитники уничтожили 20 дронов-камикадзе. Также был ликвидирован разведывательный БПЛА.
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ВСУ мощно уничтожили вражеские дроны
После полуночи 20 мая российские оккупанты атаковали Украину с северного направления 18 ударными дронами "Shahed-136/131", которые направили на Киевщину. Все вражеские цели – уничтожены.
Также в конце суток 19 мая на восточном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены два ударных дрона типа "Shahed", а на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Юг" уничтожен разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР".
За прошедшие и текущие сутки тактической авиацией Воздушных сил совершено до 30 самолетовылетов на огневое поражение и истребительное авиационное прикрытие.
Ночная атака Украины 20 мая: что известно
- Ночью 20 мая киевляне слышали взрывы – работала ПВО.
- Позже стало известно, что в результате падения обломков в Киеве возник пожар на крыше многоэтажного здания.
- Мэр Виталий Кличко сообщил, что возгорание произошло в результате падения обломков в Днепровском районе столицы.
- В КГВА рассказали, что происходит локализация пожара площадью примерно 80м2 на крыше многоэтажного здания в Днепровском районе города, возникшего в результате падения обломков. Информация о пострадавших пока не поступала.
- Также было зафиксировано падение обломков на нескольких улицах в Дарницком и Соломенском районах Киева.
- В КГВА отметили, что все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами нашей ПВО. Удары по Киеву не допущены.
- После этого обнародовали последствия. Так, в результате падения обломков в Днепровском районе было возгорание жилого дома. В Дарницком повреждены здания СТО и припаркованы автомобили. В Печерском районе есть повреждения окон жилого дома. В Соломенском повреждены дорожное покрытие и автотранспорт.