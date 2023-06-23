Ночная тревога и минирование ЗАЭС: хронология 485 дня войны

Украинские защитники и защитницы каждый день дают отпор врагу, рискуя собственной жизнью. В то же время, борьба продолжается и на дипломатическом фронте.

О ключевых событиях пятницы, 23 июня, читайте в материале 24 Канала.

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В Хмельницкой области раздались взрывы. Это произошло во время всеукраинской воздушной тревоги, которую объявили из-за ракетной угрозы.В Украине объявили воздушную тревогу, враг запустил крылатые ракеты из района Каспийского моря.Лидер Польши Анджей Дуда обратился к странам, предлагающим Украине отказаться от своих территорий. Он считает, что лидеры разбрасываемых такими советами государств должны отдать собственные территории, чтобы остановить российскую агрессию.Президент Украины обратился к международному сообществу. Он предупредил, что россияне готовятся к теракту на Запорожской АЭС. В МАГАТЭ заявили, что знают о минировании ЗАЭС.