Ночью россияне массировали обстрелы Днепропетровщины: много пострадавших, в том числе дети

оккупанты ночью 25 августа продолжали обстреливать Днепропетровщину. Они атаковали четыре района, в результате чего много пострадавших.

русская армия обстреляла Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский районы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Атака на Синельниковский район.

Ночью по Синельниковскому району враг ударил четвертый раз за сутки. В Великомихайловке враг попал в частные дома. Как следствие, пострадали 8 человек. Среди них есть трое детей, самой маленькой девочке – всего 2 года. В настоящее время пострадавшие находятся в больнице.

По данным председателя Днепропетровского облсовета , повреждения получили здание предприятия, частный дом, сельскохозяйственные склады. Также загорелся сарай. Пожар уже потушили спасатели.

В поселке Чаплино продолжаются поисково-спасательные работы. Известно о по меньшей мере 20 погибших, среди них двое мальчиков – 6 и 11 лет.

Никопольский район обстреляли из "Градов", а в Днепровском – ВСУ сбили ракету

Никопольский район враг был под прицелом трижды. россияне накрывали его "Градами" и тяжелой артиллерией. В Никополь и Марганецкую общину прилетели 11 снарядов. Прошло без пострадавших.

В Днепровский район российские оккупанты направили ракету. Но наши военные ее сбили.

Обстрел Криворожского района

На Криворожский район "прилетали" российские "Ураганы" и "Смерчи". Враг попал по Апостоловской и Широковской общинам.

Несколько реактивных снарядов прилетели и в один из районов Кривого Рога. По данным Николая Лукашука, это был Металлургический район. В результате обстрела есть разрушение 5-этажки. На месте обстрела обнаружили кассетные боеприпасы. К счастью, обошлось без пострадавших.

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