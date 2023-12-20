Ночной удар по Харькову: Воздушные силы уточнили, откуда и какими ракетами бил враг

Россия нанесла ракетные удары по территории одного из транспортных депо Харькова ночью 20 декабря. Враг атаковал зенитными управляемыми ракетами.

Об этом сообщили Воздушные силы по состоянию на утро. Отмечают, что запустили вражеские цели оккупанты с территории России.

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Российское войско нанесло удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 из Белгородской области России по Харьковщине,

– говорится в сообщении.

Информация С-300 сообщил и начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко. По его словам, взрывотехники обнаружили остатки российских снарядов С-300.

"Сегодня ночью враг обстрелял Харьков и населённые пункты в области. В городе повреждены инфраструктурные объекты, на местах попадания взрывотехники обнаружили остатки российских снарядов С-300", – отметил Тимошко.

Также, по его словам, под обстрелом был и поселок Отрадный, там зафиксировано два попадания.

"В селе Отрадное ночью зафиксировано два "прилета". По предварительным данным, враг обстрелял населенный пункт ракетами С-300", – добавил правоохранитель.

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