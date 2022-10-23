Ночной обстрел Николаева: ракеты попали в жилые многоэтажки

Российские военные в ночь на 23 октября нанесли ракетный удар по Николаеву. Известно, что оккупанты попали в многоэтажки. Что известно о пострадавших и масштабах разрушения – читайте дальше.

Россияне продолжают терроризировать мирное население Украины. Поскольку на фронте они не могут похвастаться достижениями, то не прекращают воевать с гражданскими, нанося ракетные удары.

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Оккупанты попали в многоэтажку в Николаеве

Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, оккупанты атаковали город ракетами типа С-300. Один из вражеских снарядов попал в пятиэтажку. Одна из квартир на пятом этаже разрушена до основания.

Кроме того, повреждения от взрыва получила соседняя 10-этажка. Обломки и взрывная волна выбили окна, двери, а также уничтожили балконы. Известно, что разрушены теплотрасса, детская площадка, а также несколько автомобилей, которые были припаркованы рядом с домом.

Чудом обошлось без жертв. Сенкевич отмечает, что один человек получил легкие травмы от обломков стекла. Медики уже оказали ему необходимую помощь. От госпитализации раненый отказался. В Нацполиции позже добавили, что в результате атаки "есть раненые". Но никаких дополнительных сведений не предоставили. Поэтому ожидаем дополнительной информации по этому поводу. По словам главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, ранения получили пять человек, трое из которых госпитализированы.

На месте работают специалисты ГСЧС. Также выехала бригада, которая займется ремонтом теплотрассы. Дома обследуют и сотрудники районной администрации. Их работа будет заключаться в фиксации повреждений, нанесенных врагом.

Виталий Ким вскоре добавил, что в результате атаки разрушениям подверглось складское здание. Известно, что один человек был госпитализирован. На месте попадания вспыхнул пожар. Его спасатели оперативно ликвидировали.

Последствия ракетного удара по многоэтажке в Николаеве / Фото ОК "Юг"

Над Николаевщиной сбили с десяток дронов-камикадзе

Оккупанты атакуют не только ракетами типа С-300. Они еще и активно используют дроны-камикадзе, приобретенные у Ирана. Так, за ночь удалось ликвидировать 16 БпЛА типа Shahed-136.

Из них 11 воздушных целей были сбиты в небе над Николаевщиной. Эффективно справились силы ПВО военных Воздушного командования "Юг". Известно, что еще три вражеских дрона уничтожили другие подразделения Сил обороны Юга.

Еще два вражеских летающих устройства уничтожили зенитчики Воздушного командования "Восток" и "Центр". Эти БпЛА смогли пробраться с южного направления на Восток и Север нашего государства. Но, к счастью, в цели не попали.

Накануне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что дроны-камикадзе – не такие уж сложные цели. В то же время, он отметил, что есть определенные нюансы, которые позволяют их уничтожать. Речь идет о наличии средств обороны в тех зонах, которые пересекают вражеские БпЛА.

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