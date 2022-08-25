Николаев ночью снова был под огнем: вражеская ракета попала в жилой сектор, произошел пожар

россияне продолжили обстреливать Николаев ночью. Вражеская ракета попала в жилой сектор, в результате чего он загорелся.

Интенсивные обстрелы начались вечером. Об этом сообщили в Николаевской ОВА утром 25 августа.

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Оккупанты обстреляли Николаев реактивными снарядами и ракетами

Вечером 24 августа россияне атаковали Николаев реактивными снарядами системы залпового огня "Смерч". Целью врага было обстрелять портовую инфраструктуру. Масштабы разрушений уточняются. К счастью, обошлось без пострадавших.

Атака на Николаев продолжилась около 3:30. По предварительной информации, враг нанес удар ракетами типа С-300.

Ракета попала в частный жилой сектор, и там сразу начался пожар. Также повреждения получили несколько домов. Информации о пострадавших или жертвах пока нет.

Под прицелом также находилась Николаевская область

Этой ночью враг обстрелял не только город, но и область. россияне атаковали два района. Предварительно, без пострадавших.

В Николаевском районе враг обстрелял частное сельскохозяйственное предприятие в Котлярево. Как следствие, загорелась ремонтная мастерская.

В Баштанском районе под вражескими обстрелами оказалась Новониколаевка. В результате обстрелов частично разрушены хозяйственные постройки.

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