Інтенсивні обстріли почалися ще ввечері. Про це повідомили в Миколаївській ОВА зранку 25 серпня.

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Окупанти обстріляли Миколаїв реактивними снарядами та ракетами

Увечері 24 серпня росіяни атакували Миколаїв реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч". Метою ворога було обстріляти портову інфраструктуру. Масштаби руйнувань уточнюються. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Атака на Миколаїв продовжилася близько 03:30 Миколаїв. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300.

Ракета влучила в приватний житловий сектор, і там одразу спалахнула пожежа. Також пошкоджень зазнали декілька домівок. Інформації про постраждалих чи жертв поки що немає.

Під прицілом також була Миколаївська область

Цієї ночі ворог обстріляв не лише місто, а й область. росіяни атакували два райони. Попередньо, без потерпілих.

У Миколаївському районі ворог обстріляв приватне сільськогосподарське підприємство в Котляревому. Як наслідок, загорілася ремонтна майстерня.

У Баштанському районі під ворожими обстрілами опинилася Новомиколаївка. Унаслідок обстрілів частково зруйновано господарські споруди.

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