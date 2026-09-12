В Житомирской области в результате вражеского удара загорелось предприятие

Ночью 12 сентября российские войска терроризируют города Украины. Под атаку попала и Житомирская область.

Об этом сообщает ГСЧС.

Что известно о последствиях атаки?

Российские военные ночью 12 сентября вновь провели атаку на Житомирскую область. В результате вражеского удара произошло возгорание на территории одного из предприятий в Звягельском районе.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС. Спасатели быстро локализовали и ликвидировали пожар, не допустив дальнейшего распространения огня.

Последствия атаки в Житомирской области / Фото ГСЧС

На данный момент информации о пострадавших или погибших в результате атаки нет. Причины и масштабы повреждений уточняются.

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Напомним, ночью 12 сентября Россия совершила атаку на Запорожье ударными беспилотниками. В результате атаки был разрушен жилой дом, а на месте попадания вспыхнул пожар площадью около 150 квадратных метров.

Спасатели работали под завалами и извлекли тела двух человек, погибших в результате удара. Также спасатели спасли и извлекли из-под обломков пострадавшего человека. В общей сложности в результате российской атаки погибли два человека, еще четверо получили травмы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в двух других местах города повреждены частный жилой дом и хозяйственная постройка, где также возникли возгорания. Все пожары удалось ликвидировать, а на местах продолжают работать спасатели, медики и коммунальные службы.