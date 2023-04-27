Россия атаковала Николаев "Калибрамы": в ОК "Юг" прокомментировали ракетный ночной удар врага

Российские захватчики ночью 27 апреля атаковали Николаев. Враг попал в жилые дома.

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона прокомментировала ночную атаку врага. По ее данным, Россия атаковала Николаев ракетами типа "Калибр" из акватории Черного моря. Об этом пишет 24 Канал.

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Коварные действия врага

Она подчеркнула, что не стоит ждать от врага привязки к каким-либо конкретным датам. Враг действует очень опасно, потому может атаковать в любой момент.

По словам Гуменюк, "Калибры" были направлены по сложной траектории.

Это было использование и ландшафтной особенности, и изменения траектории в самом воздухе. Напомню, что это высокоточное оружие, но попадание по координатам жилых домов как раз является свидетельством терроризма.

– сказала она.

Также пресс-секретарь сообщила, что количество пострадавших возросло до 23 человек, среди них один ребенок. К сожалению, от ракетных обстрелов погиб один человек. Спасатели ликвидировали пожар, идет разбор конструкций, добавила она.

Детали ракетных обстрелов

4 ракеты были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения.

По данным ОК "Юг, один частный дом разрушен, другой поврежден, существенно разрушены жилая многоэтажка и историческое здание. Речь идет о николаевском адмиралтействе.

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Россия также атаковала Херсон

К сожалению, неспокойная ночь была в Херсоне и Славянске Донецкой области. Вероятно, оба города попали под артиллерийские обстрелы со стороны врага. По данным мониторинговой группы Monitor, враг совершил массированный обстрел Херсона.