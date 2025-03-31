Ночной террор Харькова: какие последствия атаки "Шахедами", есть пострадавшие

В ночь на 31 марта россияне в очередной раз совершили террористическую атаку на Харьков. В результате вражеского обстрела вспыхнули пожары, есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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Какие последствия атаки на Харьков сегодня

В течение этой ночи оккупанты в очередной раз терроризировали Харьков "Шахедами". В городе прогремела серия взрывов.

В 02:29 вражеский беспилотник попал в здание цеха. Повреждено остекление окон 3 многоквартирных домов, а также остекление фасада здания детского сада и 2 автомобиля.

Пострадало 3 человека (острая реакция на стресс, ссадины коленного сустава),

– сообщил председатель ОВА.

Добавил, в 05:02 зафиксировано попадание "Шахеда" в городе Дергачи Харьковского района. В результате российского удара возникло возгорание травы на площади 2500 квадратных метров.

Уже в 05:03 два вражеских беспилотника попали в крышу производственного здания и складское здание. Вспыхнул пожар.

Последствия атаки "Шахедами" на Харьков 31.03.2025 / Фото из телеграма Синегубова

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