Россияне атаковали Николаев дронами: обломки упали в городе, вспыхнул пожар

Воздушная тревога в ряде областей около полуночи. Деталями ночной атаки поделился глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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В Николаеве вспыхнул пожар00:51
глава ОВА сообщил, что летят дроны в направлении Николаева / Одессы / Херсона. На тот момент в Николаевской области еще не гудели сирены.01:24
воздушная тревога предупредила жителей Николаевской области о возможной угрозе с неба. Жителей призвали оставаться в укрытиях отбоя.01:35
Виталий Ким отметил, что наблюдается один объект над Николаевской областью. По его словам, он "смотрит на Николаев".01:45
он написал: "О, ушами услышал приход или ПВО".01:46
новое сообщение от Віталия Кима. В нем он лаконично написал: "ПВО".02:24
в Николаевской области – отбой воздушной тревоги.02:28
Виталий Ким заметил, что над Николаевом сбили воздушную цель врага. Обломки рухнули на территории города. Известно о пожаре.02:34
он отметил, что обошлось без жертв. Загорелось 20 квадратных метров травы и крыша жилого дома. К счастью, пламя удалось ликвидировать уже.
Запорожье атаковали С-30023:52
воздушную тревогу объявили жителям Запорожской области.23:54
в Воздушных силах обратились к жителям области и предупредили о ракетной опасности, а также об угрозе атаки дронами-камикадзе.00:42
Воздушные силы известили, что "Шахед" двигается в направлении Запорожья с Севера.01:16
ВС пишут, что атака "Шахедами" Запорожья продолжается. Жителей призвали не покидать укрытий.02:08
В Воздушных силах также предупредили, что в Запорожье существует также угроза атаки баллистики. Несколько минут до этого мониторинговый канал Monitor писал, что зафиксировали пуски баллистики в Запорожье.02:13
Monitor пишет, что в Запорожье слышали взрывы. В тот момент пуски ракет типа С-300 продолжались.02:53
отбой воздушной тревоги в Запорожской области.