Россияне атаковали Николаев дронами: обломки упали в городе, вспыхнул пожар

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. В ночь на 30 июня враг атаковал ряд областей, в частности Николаевскую и Запорожскую.

Воздушная тревога в ряде областей около полуночи. Деталями ночной атаки поделился глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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В Николаеве вспыхнул пожар

Запорожье атаковали С-300

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