Россия атаковала Киев ракетой с кассетными боеприпасами: в сети показали жуткий момент удара
- Россия атаковала Киев в ночь на 17 июня, используя "Шахеды" и ракеты с кассетными боеприпасами; очевидцы сняли момент удара.
- В результате атаки погибли по меньшей мере 20 человек, 139 пострадали; 18 июня объявлено Днем траура, спасательно-поисковая операция продолжается.
В ночь на 17 июня Россия массированно атаковала Киев. На этот раз враг запустил "Шахеды" и ракеты.
Жуткий момент прилета ракеты с кассетными боеприпасами попал на видео. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.
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Очевидцы сняли момент прилета ракеты
Стоит заметить, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что после российского удара по дому на столичных Нивках экстренные службы нашли частицы кассетных боеприпасов.
К счастью, никто не погиб. Однако Россия намеренно использует такие боеприпасы, чтобы убить как можно больше людей.
Жители Киева сняли момент атаки на столицу: видео очевидцев
Отметим, что страна-агрессор продолжает терроризировать мирное население и обстреливать Украину. Этой ночью от российской атаки больше всего пострадал Киев. В столице зафиксированы удары по 27 локациям.
В результате циничной атаки россиян погибли по меньшей мере 20 человек, еще 139 пострадали. 18 июня в городе объявлено Днем траура. По состоянию на 15:30 17 июня спасательно-поисковая операция до сих пор продолжается.