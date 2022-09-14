Ночные обстрелы Николаева: повреждены дома, погибли 2 человека

Российские военные продолжают обстреливать Николаев. В ночь на 14 сентября они нанесли массированный удар по городу. В результате погибли два человека. Также известно о разрушении жилых домов.

Об этом рассказал во время телемарафона глава ОВА Виталий Ким. Он отметил, что ракетный обстрел врага унес жизни двух жителей города. Также известно о разрушении жилых домов.

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Глава ОВА отметил, что в течение ночи 14 сентября зафиксировали 7 "прилетов". Сейчас известно о двух погибших. Также три человека получили ранения. Сейчас продолжаются поиски еще одного жителя города.

Он добавил, что обстрелы пришлись на разные районы города. Оккупанты попали недалеко от девятиэтажки. Еще одна ракета попала под подъезд пятиэтажки, что и унесло жизни мирных жителей. Также захватчики попали в одну из школ и предприятие.

Они попали прямо перед одним из подъездов. Серьезно повреждена девятиэтажка и пятиэтажка в разных частях города, –

добавил Ким.

Кроме того, Виталий Ким опроверг информацию об отсутствии света в результате обстрелов. Он отметил, что соответствующей информации не поступало.

Он добавил, что все меры безопасности спасатели уже выполнили. Также они эвакуировали тех жителей города, которым угрожала опасность. Один из пожаров удалось локализовать. Сейчас происходит расчистка мест попадания, а также поисковые работы.

Глава ОВА отметил, что вражеская ракета попала во двор школы. Вследствие этого один из корпусов подвергся разрушениям. Повыбивало окна. Но, к счастью, не пострадал никто.

Ночью обстреляли Днепропетровщину

Об этом рассказал глава ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что били захватчики по Никопольскому району. Его атаковали трижды.

В целом российские военные обстреляли как Никопольскую, так и Марганецкую общины. Всего выпустили из тяжелой артиллерии 75 снарядов. К счастью, обошлось без жертв, а также пострадавших.

По самому Никополю били дважды. В результате повреждены были 20 домов, несколько газопроводов, а также линий электропередачи. Всего без света осталось около 3000 семей. Уже известно, что части из них удалось вернуть электроэнергию. Ремонтные работы продолжаются.

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