Наказанию за террор быть: в ЕС сделали важное заявление о ночных обстрелах Украины
Источник:Набила Массрали
Враг продолжает атаковать города и села нашего государства крылатыми ракетами и дронами и делает это в основном ночью. В Европейском Союзе констатировали, что так просто это захватчикам с рук не сойдет.
В воскресенье, 28 мая, спикер внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали прокомментировали ночные обстрелы российскими оккупантами Украины. Она пообещала, что руководство России будет привлечено к ответственности за это.
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Справедливость восторжествует
Со слов спикера ясно, что в Евросоюзе крайне обеспокоены террором Украины и убийством гражданского населения российскими захватчиками. Поэтому и не должно быть сомнений в том, что Путин вместе с другими кремлевскими чиновниками отправится на Гаагский трибунал.
Варварские нападения России продолжаются, в том числе убийства и террор гражданского населения: нападение на больницу в Днепре, теперь Киев на рассвете Дня Киева. Российское руководство и виновные будут привлечены к ответственности,
– констатировала Массрали.
Также она подчеркнула, что Альянс по-прежнему готов поддерживать Украину и делать все, чтобы мы могли себя защитить.
Обратите внимание! Больница в Днепре, о которой вспомнила спикер, русские захватчики обстреляли 26 мая.
А вот День Киева был 28 мая – в ночь накануне враг выпустил по столице более 50 воздушных целей.
Последняя ночная атака
- В ночь на 29 мая Россия выпустила по нашему государству десятки воздушных целей. Скажем, в Киевской городской военной администрации констатировали, что силами ПВО было уничтожено около 40 вражеских дронов и ракет.
- В общей сложности воздушная тревога в регионе продолжалась почти 5 часов. Вместе с тем не лучше была ситуация на Юге – в Одесской области непрерывная опасность длилась 4 часа.
- Также в Одесской ОВА заявили, что российским оккупантам удалось попасть в портовую инфраструктуру региона. В результате этого вспыхнул пожар, который удалось впоследствии ликвидировать.
- Собственно, Юг захватчики атаковали иранскими дронами-камикадзе. Как отметили в ОК "Юг", над Николаевщиной были сбиты три "Шахеда", а над Одесщиной – один.
- В то же время там опровергли сообщение о применении противником крылатых ракет типа "Калибр", однако предупредили, что по состоянию на утро 29 мая в Черном море находится один корабль-ракетоноситель с этим вооружением.