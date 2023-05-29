Наказанию за террор быть: в ЕС сделали важное заявление о ночных обстрелах Украины

Враг продолжает атаковать города и села нашего государства крылатыми ракетами и дронами и делает это в основном ночью. В Европейском Союзе констатировали, что так просто это захватчикам с рук не сойдет.

В воскресенье, 28 мая, спикер внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали прокомментировали ночные обстрелы российскими оккупантами Украины. Она пообещала, что руководство России будет привлечено к ответственности за это.

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Справедливость восторжествует

Со слов спикера ясно, что в Евросоюзе крайне обеспокоены террором Украины и убийством гражданского населения российскими захватчиками. Поэтому и не должно быть сомнений в том, что Путин вместе с другими кремлевскими чиновниками отправится на Гаагский трибунал.

Варварские нападения России продолжаются, в том числе убийства и террор гражданского населения: нападение на больницу в Днепре, теперь Киев на рассвете Дня Киева. Российское руководство и виновные будут привлечены к ответственности,

– констатировала Массрали.

Также она подчеркнула, что Альянс по-прежнему готов поддерживать Украину и делать все, чтобы мы могли себя защитить.

Обратите внимание! Больница в Днепре, о которой вспомнила спикер, русские захватчики обстреляли 26 мая.

А вот День Киева был 28 мая – в ночь накануне враг выпустил по столице более 50 воздушных целей.

Последняя ночная атака