Речь идет о селе Перевальном. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в социальных сетях.

К теме Террор продолжается: оккупанты в Крыму устроили новые обыски и задержали экс-члена Меджлиса

Денисова призвала осудить действия России

По словам Денисовой, Россия игнорирует требование Международного суда ООН. В то же время государство-агрессор продолжает практику позорных репрессий против крымскотатарского народа.

"Следственные действия" и задержание Менсеитова, по предварительной информации, связаны с повреждением газопровода в селе Перевальное 23 августа,

– сообщила омбудсмен.

Она требует от России прекратить преследование крымских татар и освободить всех граждан Украины, которых государство незаконно удерживает.

Напомним! В селе Молодежное, которое расположено во временно оккупированном Крыму, оккупанты увезли бывшего члена Меджлиса Эльдара Менсеитова в неизвестном направлении.

Кроме этого, Денисова призвала международное сообщество осудить противоправные действия России и усилить санкционное давление на нее. Это стоит сделать для того, чтобы государство-оккупант прекратило нарушать права людей на временно оккупированных территориях.

В оккупированном Крыму задерживают крымских татар

Пророссийские силовики 4 сентября провели обыски у главы Меджлиса Наримана Джеляла. Его увезли в неизвестном направлении.

Ему и другим представителям крымскотатарской общины инкриминируют "диверсию".

К Джелялову относятся очень жестоко. Его удерживают в наручниках, с мешком на голове.

Полный текст сообщения Людмилы Денисовой:

Очередные обыски и похищения крымских татар. Во временно оккупированном Крыму в поселке Молодежное после неправомерных обысков сотрудники российского ФСБ вывезли в неизвестном направлении бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району Эльдара Менсеитова.

"Следственные действия" и задержание Менсеитова, по предварительной информации, связаны с повреждением газопровода в селе Перевальное 23 августа.

Известно, что Эльдар 18 июля 2021 года свидетельствовал на стороне защиты в "деле Мустафы Джемилева", которого страна-оккупант судит заочно, за якобы "незаконное пересечение границы России" и "незаконное обращение с оружием". Игнорируя требование Международного суда ООН об отмене запрета на деятельность Меджлиса, Россия продолжает практику позорных репрессий против крымскотатарского народа.

Требую от России немедленно прекратить преследование коренного народа Крымского полуострова и освободить всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины. Призываю международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта и усилить политико-санкционное давление на Россию для прекращения ею грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированного Крыма.