Мовиться про село Перевальне. Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова в соціальних мережах.

До теми Терор триває: окупанти в Криму влаштували нові обшуки і затримали ексчлена Меджлісу

Денісова закликала засудити дії Росії

За словами Денісової, Росія ігнорує вимогу Міжнародного суду ООН. Водночас держава-агресорка продовжує практику ганебних репресій проти кримськотатарського народу.

"Слідчі дії" і затримання Менсеітова, за попередньою інформацією, пов'язані із пошкодженням газопроводу в селі Перевальне 23 серпня,

– повідомила омбудсмен.

Вона вимагає від Росії припинити переслідування кримських татар і звільнити всіх громадян України, яких держава незаконно утримує.

Нагадаємо! В селищі Молодіжне, яке розташоване у тимчасово окупованому Криму, окупанти вивезли колишнього члена Меджлісу Ельдара Менсеітова.

Окрім цього, Денісова закликала міжнародну спільноту засудити протиправні дії Росії та посилити санкційний тиск на неї. Це варто зробити для того, щоб держава-окупант припинила порушувати права людей на тимчасово окупованих територіях.

В окупованому Криму затримують кримських татар

Проросійські силовики 4 вересня провели обшуки в голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Його вивезли в невідомому напрямку.

Йому й іншим представників кримськотатарської громади інкримінують "диверсію".

До Джелялова ставляться дуже жорстоко. Його утримують в наручниках, з мішком на голові.

Повний текст допису Людмили Денісової:

Чергові обшуки та викрадення кримських татар. У тимчасово окупованому Криму в селищі Молодіжне після неправомірних обшуків співробітники російського ФСБ вивезли у невідомому напрямку колишнього члена Меджлісу кримськотатарського народу по Сімферопольському району Ельдара Менсеітова.

"Слідчі дії" і затримання Менсеітова, за попередньою інформацією, пов'язані із пошкодженням газопроводу в селі Перевальне 23 серпня.

Відомо, що Ельдар 18 липня 2021 року свідчив на стороні захисту у "справі Мустафи Джемілєва", якого країна-окупант судить заочно, за начебто "незаконний перетин кордону Росії" і "незаконне поводження зі зброєю". Ігноруючи вимогу Міжнародного суду ООН про скасування заборони на діяльність Меджлісу, Росія продовжує практику ганебних репресій проти кримськотатарського народу.

Вимагаю від Росії негайно припинити переслідування корінного народу Кримського півострова та звільнити усіх незаконно утримуваних нею громадян України. Закликаю міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта та посилити політично-санкційний тиск на Росію для припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму.