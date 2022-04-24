Ночные прилеты на Днепропетровщине: ракета попала в железнодорожную инфраструктуру, погиб мужчина

Ночью 24 апреля российские захватчики цинично обстреляли Днепропетровщину. Три ракеты взорвались в Павлоградском районе.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, одна из ракет попала в железнодорожную инфраструктуру.

Важно Были на огороде: под Запорожьем в результате вражеских артиллерийских обстрелов погибли 3 человека

Уничтожено 8 зданий

В результате взрыва погиб 48-летний мужчина. Также уничтожены 8 зданий: под завалами находятся три легковых и один грузовой автомобили. Кроме этого, в жилом доме, расположенном рядом, выбило стекла и заблокировало двери.

Еще две ракеты попали в промышленное предприятие. Здание разрушено, но, к счастью, там никто не пострадал.

Рашистская сволочь за все ответит! Все будет Украина!

– подчеркивает глава Днепропетровской ОВА.

Обратите внимание – ночное обращение Владимира Зеленского за 23 апреля: смотрите видео