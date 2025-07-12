Сознательный и подлый террор, – Зеленский очертил особенность последних российских атак

Россияне продолжают терроризировать украинские города, применяя специфическую тактику. Владимир Зеленский рассказал об особенностях последних вражеских атак.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента Украины от 12 июля. Защитники неба сбивают воздушные цели, однако, к сожалению, не все.

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В чем особенность тактики россиян?

По словам Зеленского, противник продолжает применять свою специфическую тактику террора против Украины, нанося удары концентрированно по тому или иному городу или региону.

Количество "Шахедов" пытаются держать на уровне около 300 штук.

Кроме того, в каждой атаке российская армия продолжает использовать сотни специальных дронов-имитаторов. Их задача – перегрузить ПВО и усложнить сбивание именно ударных беспилотников.

Это их сознательный и подлый террор... Мы делаем все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов, для сбивания ракет,

– отметил украинский президент.

Напомним, в ночь на 12 июля противник атаковал Украину 623 средствами воздушного нападения, в частности 597 беспилотниками (из них 339 – "Шахеды") и 26 крылатыми ракетами Х-101. По состоянию на 10:00 противовоздушная оборона отчитывалась о сбитии 344 средств – 319 "Шахедов" и 25 ракет.