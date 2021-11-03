У него тундра горит, – Байден "выругал" Путина из-за отношения к климату

Джо Байден возмущен бездействием российского президента Владимира Путина в вопросах, касающихся климата. Президент США упомянул, в частности, о пожарах в Сибири.

Американский политик раскритиковал главу Кремля во время своего выступления на пресс-конференции в Глазго. Там в течение 1 – 2 ноября проходил климатический саммит ООН.

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Что Байден сказал о Путине

Президент США озабочен тем, что Путин не делился с другими мировыми лидерами никакими планами о том, что он намерен делать с вопросами климата. Это при том, заметил Байден, что в самой России "горит тундра".

У него (Путина – 24 канал) тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит о желании что-то делать,

– возмутился Байден.

Кроме того, политик обратил внимание и на то, что Россия, как и Китай, проигнорировали саммит ООН в Глазго и встречу G20 в Риме. Ранее Байден также заявлял, что лично разочарован таким отношением стран к важной проблеме.

"Горит тундра": что подразумевает Байден

31 октября лидеры стран G20 во время саммита в Риме подписали о бщий документ об изменении климата. В нем, в частности, закреплены обязательства значительно сократить выбросы в атмосферу.

Летом 2021 года Россию охватили масштабные лесные пожары. К среде августа в стране выгорело более 17 миллионов гектаров. По данным Greenpeace, это рекордная площадь за все годы спутниковых наблюдений. Более всего пострадали Тюменская, Омская и Новосибирская области, а также Якутия. Как пишет Financial Times, среди причин аномальных пожаров – изменения климата в стране.