Американський політик розкритикував очільника Кремля під час свого виступу на пресконференції в Глазго. Там упродовж 1 – 2 листопада відбувався кліматичний саміт ООН.

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Що Байден сказав про Путіна

Президент США стурбований тим, що Путін не ділився з іншими світовими лідерами жодними планами про те, що він збирається робити із питаннями клімату. Це при тому, зауважив Байден, що у самій Росії "горить тундра".

У нього (Путіна – 24 канал) тундра горить. У нього буквально горить тундра. В нього дуже серйозні проблеми з кліматом, але він мовчить про бажання щось робити,

– обурився Байден.

Крім цього, політик звернув увагу й на те, що Росія, як і Китай, проігнорували саміт ООН у Глазго та зустріч G20 у Римі. До слова, раніше Байден також заявляв, що особисто розчарований таким ставленням країн до важливої проблеми.

Зверніть увагу! 31 жовтня лідери країн G20 під час саміту у Римі підписали спільний документ щодо зміни клімату. В ньому, зокрема, закріплені зобов'язання значно скоротити викиди в атмосферу.

"Горить тундра": що має на увазі Байден

Влітку 2021 року Росію охопили масштабні лісові пожеж. До середи серпня у країні вигоріло понад 17 мільйонів гектарів. За даними Greenpeace, це рекордна площа за усі роки супутникових спостережень. Найбільше постраждали Тюменська, Омська та Новосибірська області, а також Якутія. Як пише Financial Times, cеред причин аномальних пожеж – зміни клімату в країні.