Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия выдвинет Россия

Лидеры "нормандской четверки" согласовали дату встречи. Почему Кремль согласился на нормандскую встречу и чего от нее следует ожидать, – в материале 24 канала.

Франция и Германия устали ждать

Предыдущая встреча лидеров нормандского формата – тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пятого президента Украины Порошенко и президента РФ Путина состоялась в октябре 2016 года. По ее результатам было решено создать "дорожную карту" для выполнения минских договоренностей. Во-вторых, приняли решение о вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе. Как известно, ничего из этого выполнено не было.

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В течение следующих лет Россия блокировала переговоры на высшем уровне, мотивируя тем, что Украина якобы не выполняет минские соглашения. На самом деле Путин выжидал более благоприятных обстоятельств для себя, чтобы заставить Украину согласиться на все условия Кремля по Донбассу. Время от времени усиливая военную эскалацию на Донбассе.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский еще летом предложил провести встречу в нормандском формате. Франция и Германия поддержали эту инициативу. Путин традиционно тянул время, требуя от Украины согласовать так называемую формулу Штайнмайера. Киев дал свое согласие, но с оговоркой: никаких выборов в ОРДЛО, пока там присутствуют российские войска и нет контроля Украины над границей. Также Зеленский согласился на разведение войск в трех пунктах по линии соприкосновения.



Меркель и Макрон из-за Путина несколько раз меняли дату встречи / Фото Getty

Дата встречи переносилась несколько раз. Наконец-то Россия дала согласие – встреча в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже.

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По словам дипломата Александра Хары, Зеленский показал, что готов к мирным переговорам, идти на компромиссы. Путин не хотел говорить с Порошенко, считая его не конструктивным. Зеленский другой, но и с ним Путин не хочет разговаривать.

С другой стороны, отмечает политолог Владимир Фесенко, Германия и Франция не хотят уже ждать. А Россия тактикой затягивания и шантажа играет на нервах не только Зеленского, но и Меркель и Макрона.

Путину могли сказать – если он не согласен на встречу, то саммит пройдет без него. А это не лучший вариант,

– отмечает Владимир Фесенко.

Возврат захваченных кораблей – попытка России выторговать больше преференций

18 ноября Россия вернула Украине захваченные год назад вблизи Керченского пролива военные корабли – "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Напомним, пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Агрессор захватил украинские корабли и взял в плен 24 украинских моряков.

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Несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву, который обязал Россию еще в мае немедленно освободить пленных моряков и захваченные суда, Москва согласилась только на обмен украинских заложников. Отдать судна Кремль решил только сейчас.

По убеждению экспертов, возвращение кораблей привязано к нормандской встрече. Как отмечает Владимир Фесенко – это тоже инструмент шантажа. Хотя этот жест Путина больше рассчитан на Макрона и Меркель.



Экипаж захваченных кораблей / Инфографика 24 канала

По словам директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, это намек Путина на намерения. Президент РФ показывает, что якобы готов идти на уступки.

Россия хочет сделать условия для Украины еще более жесткими. Проведения выборов в ОРДЛО, европейские компании заходят на российские рынки, санкции снимаются. А Украина сама разбирается. Сама себе выплачивает репарации, отстраивает Донбасс. А всех, кто нас убивал, - прощаем, то есть амнистируем,

– замечает Николай Давидюк.

Политолог добавляет: возвращение кораблей – еще одно подтверждение того, что операция была спланирована на высшем политическом уровне двух стран. Как предвыборная агитация одного из кандидатов в президенты.

Бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин отмечает: возможно, возвращение кораблей – уступка, которую россияне делают перед встречей. Но нормандский формат касается событий на востоке Украины и не охватывает Азовское море. И это проблема.

Оккупированные территории Донбасса выходят на Азов. Но норманский формат – клуб наблюдателей. И принятые там документы не имеют юридической силы. Выдача кораблей повлияет на обмен мнениями между лидерами "нормандской четверки", но юридического значения это не имеет,

– отмечает Бабин.

Специалист добавляет: Россия всегда хочет в десять раз больше, чем отдает. Это пока не увенчалось успехом. Москва хотела взамен получить несколько российских судов, которые задержала Украина. Плюс политические уступки с нашей стороны.

Путин попытается подписать документ с рядом своих условий

Владимир Фесенко отмечает: Путин по результатам встречи хочет подписать не короткое коммюнике, а детальный документ, где будут зафиксированы российские позиции. Возможно, по газу – Москва хочет загнать нас под политические обязательства.

Путин хочет, например, зафиксировать в конечном документе согласование в ближайшие месяцы формулы выборов в ОРДЛО. Россияне могут настаивать, чтобы уже сейчас определить дату выборов в соответствии с формулой Штайнмайера и предоставление особого статуса ОРДЛО. Или фиксации в документе так называемых "ДНР" и "ЛНР". Это не устраивает Украину,

– подчеркивает Фесенко.



Путин хочет точной даты выборов в ОРДЛО и особого статуса "ДНР" и ЛНВ" / Фото Getyy

Николай Давидюк отмечает: мира Москва точно не хочет.

Украинское общество больше уставшее от войны, чем Путин. Он от войны черпает энергию. Торговать конфликтами – выгоднее, чем газом. А Макрон и Меркель ожидают решения, которое бы удовлетворяло их большой бизнес. И сохранение европейского лица. Они не могут просто бросить Украину в пасть Путину. И носиться тоже не хотят. Зеленский должен понимать, что на переговорах он будет сам за себя,

– убежден Давидюк.

По мнению Фесенко, есть опасения, что Зеленский на нормандской встрече будет один против трех. Скорее, такого фатализма не будет.

"Макрон и Меркель понимают, что Украина не может на все согласиться. Они могут просить Зеленского быть более гибким. Возможно, в вопросе спора между Украиной и Россией по газу. По другим вопросам – Париж и Берлин будут давить на Москву", – считает Фесенко.