Нормандская встреча: с чем Зеленский едет к Путину

9 декабря Владимир Зеленский сядет за один стол с лидерами Франции, Германии и России. С чем едет Зеленский к Путину и установлены ли четкие "красные линии", за которые не перейдет украинский президент – выясняли журналисты 24 канала.

Накануне Зеленский лишь немного приоткрыл занавес нормандской встречи лидеров четырех стран: будут говорить о возвращении всех пленников, полноценном прекращении огня и контроле за украинской границей, и только после этого – о выборах.

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А раньше глава украинского МИД Вадим Пристайко очертил "красные линии", за которые не должен перейти глава государства.

Для нас "красная линия" – изменения в Конституцию. Также то, что мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты. Граница должна быть украинской, нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования,

– заверил он.

Если же не договорятся вообще ни к чему, есть план "Б" – возвести стену на границе с Россией. Правда, такое мнение озвучил не сам президент, а его помощник Андрей Ермак.



Помощник Президента Украины Андрей Ермак

Эксперты же отметили, что сложность переговоров еще и в том, что Эммануэль Макрон и Ангела Меркель вероятно будут выступать не арбитрами, а отчасти будут подыгрывать Путину.

Наш президент будет в очень некомфортной ситуации. Поскольку Макрон, Меркель и Путин будут действовать совместно, чтобы снять проблему Украины с международной повестки дня,

– прокомментировал Виктор Андросов, исполнительный директор Украинского института будущего.

Владимир Зеленский, который руководит страной полгода, рассказал, что встретится лицом к лицу с президентом России, который правит уже 20 лет.



Владимир Путин и Владимир Зеленский

По мнению политолога Олега Петровца, с точки зрения Путина – это шанс "что-то себе урвать", например – особый статус Донбасса. Кроме того, он потребует от Зеленского забыть о вопросах Крыма как минимум на срок его каденции.

Особенности РФ – смешивать несмешивающиеся вещи. Очевидно, Путин будет пытаться как-то надавить на Зеленского, или заставить Меркель и Макрона это сделать. Чтобы Украина пошла на уступки в газовых вопросах,

– убеждена Елена Снигирь, эксперт Национального института стратегических исследований.

К слову, предшественник Зеленского – Петр Порошенко предостерег ни при каких условиях не касаться с Путиным вопросов газа. А также не оставаться с главой Кремля наедине.

Эксперты допустили, что встреча может быть и безрезультативной. Однако успокаивают, что в любом случае капитуляции не будет. Хотя бы потому, что сдать национальные интересы за одну встречу технически невозможно.

Что известно о встрече в нормандском формате

• Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату. В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.

• Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

• Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.

• Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.