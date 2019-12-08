Нормадська зустріч: з чим Зеленський їде до Путіна

9 грудня Володимир Зеленський сяде за один стіл з лідерами Франції, Німеччини та Росії. З чим їде Зеленський до Путіна та чи встановлені чіткі "червоні лінії", за які не перейде український президент – з'ясовували журналісти 24 каналу.

Напередодні Зеленський лише трошки відгорнув завісу нормандської зустрічі лідерів чотирьох країн: говоритимуть про повернення усіх бранців, повноцінне припинення вогню та контроль за українським кордоном і лише після цього – вибори.

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А раніше очільник українського МЗС Вадим Пристайко окреслив "червоні лінії", за які не повинен перейти глава держави.

Для нас "червона лінія" – зміни до Конституції. Також те, що ми не допустимо впливу на наші зовнішньополітичні пріоритети. Кордон має бути українським, не можна проводити вибори, доки там перебувають озброєні люди і незаконні збройні формування,

– запевнив він.

Якщо ж не домовляться взагалі ні до чого, є план "Б" – звести стіну на кордоні з Росією. Щоправда, таку думку озвучив не сам президент, а його помічник Андрій Єрмак.



Помічник Президента України Андрій Єрмак

Експерти ж зазначили, що складність перемовин ще й у тому, що Еммануель Макрон та Ангела Меркель вірогідно виступатимуть не арбітрами, а почасти підіграватимуть Путіну.

Наш президент буде в дуже некомфортній ситуації. Оскільки Макрон, Меркель і Путін будуть діяти спільно, аби зняти проблему України з міжнародного порядку денного,

– прокоментував Віктор Андрусів, виконавчий директор Українського інституту майбутнього.

Володимир Зеленський, який керує країною пів року розповів, що матиме зустріч віч-на-віч з президентом Росії, який править вже 20 років.



Володимир Путін та Володимир Зеленський

На думку політолога Олега Петровця, з точки зору Путіна – це шанс "щось собі увірвати", наприклад – особливий статус Донбасу. Крім цього, він вимагатиме від Зеленського забути про питання Криму як мінімум на строк його каденції.

Особливості РФ – змішувати незмішувані речі. Вочевидь, Путін намагатиметься якось натиснути на Зеленського, або змусити Меркель і Макрона це зробити. Щоб Україна пішла на поступки в газових питаннях,

– переконана Олена Снігир, експерт Національного інституту стратегічних досліджень.

До слова, попередник Зеленського – Петро Порошенко застеріг за жодних умов не порушувати з Путіним питання газу. А також не залишатися з очільником Кремля наодинці.

Експерти допустили, що зустріч може бути й безрезультативною. Однак, заспокоюють, що в будь-якому разі капітуляції не буде. Хоча б тому, що здати національні інтереси за одну зустріч технічно неможливо.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі

• Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату. У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.

• Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".

• Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.

• Передумовами для проведення нормандського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.