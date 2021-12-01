Ермак признался, что сожалеет о том, что в конце каденции Ангелы Меркель нормандская встреча не состоялась. Он подчеркнул, что именно она приложила много усилий для организации новой встречи.
К теме Нормандский формат: почему это чемодан без ручки и что может повлиять на долгожданную встречу
Не надо забывать, что Германия является самым активным участником и всей актуальной энергетической повестки дня. А вопрос "Северного потока-2" и транзита газа – это вопрос нашей безопасности, они должны все рассматриваться в комплексе. У нас сложный четвертый участник переговоров, но консультации продолжаются,
– сказал Ермак.
Руководитель ОП утверждает, что нормандский формат зашел в тупик. С российской стороной он общается через представителя переговоров и основное контактное лицо – Дмитрия Козака.
Работа над другими форматами
По словам Ермака, США решительно настроены быть активным участником мирного процесса на всех уровнях, включая президентский. В то же время участие США будет параллельно нормандскому формату.
Андрей Ермак также отметил, что США уважают то, что сделали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава ОП убежден, что процесс активизируется благодаря дополнительному импульсу.
Что известно о переговорах
- В декабре 2019 года в Париже прошла последняя встреча в нормандском формате лидеров Франции, Германии, Украины и России. Формат предусматривает переговоры по урегулированию войны на Донбассе.
- Как заявлял президент Зеленский, встреча "нормандской четверки" все-таки состоится. Сейчас это зависит от российской стороны, официальный Киев к переговорам готов.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ситуация с нормандским форматом в переговорах о будущем Донбасса неоднозначна. Однако Россия должна быть в переговорном процессе, чтобы договориться, но агрессор по разным причинам избегает любых вариантов саммита.
- Россия в свое время не пустила США в нормандский формат, рассказывал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Хотя всегда говорилось о привлечении других стран.