Ермак признался, что сожалеет о том, что в конце каденции Ангелы Меркель нормандская встреча не состоялась. Он подчеркнул, что именно она приложила много усилий для организации новой встречи.

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Не надо забывать, что Германия является самым активным участником и всей актуальной энергетической повестки дня. А вопрос "Северного потока-2" и транзита газа – это вопрос нашей безопасности, они должны все рассматриваться в комплексе. У нас сложный четвертый участник переговоров, но консультации продолжаются,

– сказал Ермак.

Руководитель ОП утверждает, что нормандский формат зашел в тупик. С российской стороной он общается через представителя переговоров и основное контактное лицо – Дмитрия Козака.

Работа над другими форматами

По словам Ермака, США решительно настроены быть активным участником мирного процесса на всех уровнях, включая президентский. В то же время участие США будет параллельно нормандскому формату.

Андрей Ермак также отметил, что США уважают то, что сделали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Глава ОП убежден, что процесс активизируется благодаря дополнительному импульсу.

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