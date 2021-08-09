В Норвегии загорелся российский траулер: произошел мощный взрыв

В Норвегии загорелся российское 54-метровое рыболовецкое судно "Таманго". Инцидент произошел в порту Киркенеса.

На борту расположены 47 тонн дизельного топлива. Работники экстренных служб после начала пожара отбуксировали траулер от берега. Во время тушения пожара на борту раздался взрыв, и судно решили оставить в море.

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После того как рыболовецкое судно отбуксировали из порта, жителям Киркенеса из-за облака едкого дыма из корабля приказали оставаться дома и закрыть окна.

"Произошел мощный взрыв, обломки разбросало на большое расстояние вокруг лодки. Норвежские службы отошли от лодки на расстояние от 300 до 400 метров", – отметил руководитель операции в полиции Лео Йохансен.

Из-за возгорания судна есть угроза загрязнения вод

Рыболовный траулер России "Таманго" построили еще в 1967 году во Владивостоке. Судно занималось отловом снежного краба.

Все члены экипажа судна эвакуированы, пострадавших в результате инцидента не было. Из-за изменения направления ветра пока траулер отнесло дальше от берега.

Лео Йохансен сказал, что желательно, чтобы лодка находилась как можно ближе к суше. В случае, если она выйдет в глубокие воды, сбор дизельного топлива станет большим вызовом. Пока причины возгорания не установлены, однако есть угроза загрязнения вод дизельным топливом.