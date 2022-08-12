Норвегия поможет тренировать украинских военных в Великобритании
Норвегия будет помогать учить украинских военных в Великобритании. Алексей Резников объяснил, что так страны инвестируют в европейскую безопасность.
Соответствующую информацию прессе сообщил министр обороны Берн Арильд Грамм. Более того, Швеция направит инструкторов для обучения украинских военных .
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Норвегия будет тренировать наших бойцов
Берн Арильд Грам заявил, что бойцы Вооруженных Сил Украины остро нуждаются в подготовке на фоне полномасштабного вторжения России.
Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании. В Норвегии положительно оценивают британскую инициативу обучать украинских военных в Великобритании,
– сообщил министр обороны Норвегии.
Он также добавил, что страна примет участие с инструкторами по этой базовой подготовке солдат, как и некоторые другие страны.
Резников прокомментировал заявление Норвегии
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Норвегия присоединяется к программе подготовки наших военных.
Нам нужно, чтобы наши солдаты проходили обучение по самым высоким стандартам. Помогая нам, наши партнеры инвестируют в европейскую безопасность,
– объяснил Резников.
Также министр поблагодарил своего коллегу за правильное решение.
Что этому предшествовало
- 11 августа состоялась конференция доноров в Копенгагене. Президент пояснил, что это 26 государств-партнеров Украины.
- Владимир Зеленский заверил, что всем нужно действовать гораздо быстрее и жестче. Ведь снова были прилеты российских снарядов в непосредственной близости от объектов Запорожской АЭС.
- Алексей Резников заявил, что украинских бойцов будут учить Великобритания, Норвегия, Франция и т.д.
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