Норвегия поможет тренировать украинских военных в Великобритании

Норвегия будет помогать учить украинских военных в Великобритании. Алексей Резников объяснил, что так страны инвестируют в европейскую безопасность.

Соответствующую информацию прессе сообщил министр обороны Берн Арильд Грамм. Более того, Швеция направит инструкторов для обучения украинских военных .

Читайте также Польша вслед за Британией заявила о готовности учить украинских военных

Норвегия будет тренировать наших бойцов

Берн Арильд Грам заявил, что бойцы Вооруженных Сил Украины остро нуждаются в подготовке на фоне полномасштабного вторжения России.

Украинские силы остро нуждаются в дальнейшей подготовке и образовании. В Норвегии положительно оценивают британскую инициативу обучать украинских военных в Великобритании,

– сообщил министр обороны Норвегии.

Он также добавил, что страна примет участие с инструкторами по этой базовой подготовке солдат, как и некоторые другие страны.

Резников прокомментировал заявление Норвегии

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Норвегия присоединяется к программе подготовки наших военных.

Нам нужно, чтобы наши солдаты проходили обучение по самым высоким стандартам. Помогая нам, наши партнеры инвестируют в европейскую безопасность,

– объяснил Резников.

Также министр поблагодарил своего коллегу за правильное решение.

Что этому предшествовало

11 августа состоялась конференция доноров в Копенгагене. Президент пояснил, что это 26 государств-партнеров Украины.

Владимир Зеленский заверил, что всем нужно действовать гораздо быстрее и жестче. Ведь снова были прилеты российских снарядов в непосредственной близости от объектов Запорожской АЭС.

Алексей Резников заявил, что украинских бойцов будут учить Великобритания, Норвегия, Франция и т.д.

Смотрите также – какую помощь от Британии получила Украина: видео