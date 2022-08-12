Відповідну інформацію пресі повідомив міністр оборони Бьорн Арільд Грам. Ба більше, Швеція направить інструкторів для навчання українських військових.

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Норвегія тренуватиме наших бійців

Бьорн Арільд Грам заявив, що бійці Збройних Сил України гостро потребують підготовки на тлі повномасштабного вторгнення росії.

Українські сили гостро потребують подальшої підготовки та освіти. У Норвегії позитивно оцінюють британську ініціативу навчати українських військових у Великій Британії,

– повідомив міністр оборони Норвегії.

Він також додав, що країна братиме участь із інструкторами з цієї базової підготовки солдатів, як і деякі інші країни.

Резніков прокоментував заяву Норвегії

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Норвегія приєднується до програми підготовки наших військових.

Нам потрібно, щоб наші солдати проходили навчання за найвищими стандартами. Допомагаючи нам, наші партнери інвестують у європейську безпеку,

– пояснив Резніков.

Також міністр подякував своєму колезі за правильне рішення.

Що цьому передувало

11 серпня відбулась конференції донорів у Копенгагені. Президент пояснив, що це 26 держав-партнерів України.

Володимир Зеленський запевнив, що всім потрібно діяти значно швидше й жорсткіше. Адже знову були "прильоти" російських снарядів в безпосередній близькості від об'єктів Запорізької АЕС.

Олексій Резніков заявив, що українських бійців навчатимуть Белика Британія, Норвенія, Франція тощо.

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