Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

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Какие решения принимает Норвегия?

Премьер-министр Норвегии отметил, что страна ищет решение, чтобы предоставить значительное дополнительное финансирование для противовоздушной обороны Украины. Страна планирует привлечь к этому Германию в качестве надежного партнера для помощи государству, что воюет. Он отметил, что уже продолжается сотрудничество в области промышленности и производства систем и ракет для Украины.

Мы также обсуждаем, как мы можем поставлять такие системы, как системы Patriot, в Украину, что является чрезвычайно важным. Но для этого нам также нужно больше партнеров,

– отметил Йонас Гар Стьоре.

Норвежский чиновник добавил, что для стабильной и эффективной помощи Украине странам нужна поддержка Соединенных Штатов. Поэтому партнеры рассчитывают на президента Дональда Трампа, который предлагает европейским странам профинансировать оружие для ВСУ.

Напомним, Германия и США уже договорились о передаче Украине пяти систем Patriot, которые Киев может получить в ближайшее время. Реализация передачи вооружения с партнерами будет координироваться непосредственно Берлином.

От партнеров в целом может поступить 15 – 16 комплексов ПВО. Однако все количество сразу Украина, вероятно, не получит, а вот часть может поступить совсем скоро.