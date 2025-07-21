Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

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Які рішення ухвалює Норвегія?

Прем'єр-міністр Норвегії зазначив, що країна шукає рішення, аби надати значне додаткове фінансування для протиповітряної оборони України. Країна планує залучити до цього Німеччину в якості надійного партнера для допомоги державі, що воює. Він зазначив, що вже триває співпраця в галузі промисловості та виробництва систем і ракет для України.

Ми також обговорюємо, як ми можемо постачати такі системи, як системи Patriot, до України, що є надзвичайно важливим. Але для цього нам також потрібно більше партнерів,

– зазначив Йонас Гар Стьоре.

Норвезький посадовець додав, що для стабільної та ефективної допомоги Україні країнам потрібна підтримка Сполучених Штатів. Тож партнери розраховують на президента Дональда Трампа, який пропонує європейським країнам профінансувати зброю для ЗСУ.

Нагадаємо, Німеччина та США вже домовилися про передачу Україні п'яти систем Patriot, які Київ може отримати найближчим часом. Реалізація передачі озброєння з партнерами координуватиметься безпосередньо Берліном.

Від партнерів загалом може надійти 15 – 16 комплексів ППО. Проте усю кількість одразу Україна, ймовірно, не отримає, а от частина може надійти зовсім скоро.