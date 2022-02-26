Норвегия, Швейцария, Турция: в мире выходят на протесты, чтобы поддержать Украину
26 февраля 2022 , 17:05Читати новину українською
В разных странах мира люди выходят на антивоенные митинги, чтобы поддержать Украину из-за нападения России. Они призывают государство-агрессора немедленно прекратить войну.
Люди выходят на улицы с украинскими флагами и антироссийскими плакатами. Они исполняют украинский гимн, а также в своих лозунгах требуют Россию остановиться, а мир – помочь Украине.
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