Норвегия инвестирует в альтернативную энергетику Украины значительную сумму

В Норвегии инвестируют около 400 миллионов долларов в строительство 64 ветровых электрических установок в Украине, общая мощность которых составит около 250 мегаватт.

Об этом сообщил "Правительственный портал" на своей странице в Facebook.

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В сообщении говорится о том, что норвежская компания NBT инвестирует около 400 миллионов долларов в строительство 64 ветровых электроустановок мощностью до 250 мегаватт. Ветровые электроустановки планируется разместить в Херсонской области.

В строительстве электроустановок также примет участие китайская электроэнергетическая компания China Power.

Отмечается, что объем производства новой станции – более 900 миллионов киловатт/часов/год – обеспечит треть всего объема потребления электроэнергии в Херсонской области.

6 сентября, в своем Twitter Президент Украины Петр Порошенко написал, что соответствующий договор о строительстве ветровых электроустановок вдоль побережья озера Сиваш уже подписан.

Вже до кінця наступного року вздовж узбережжя озера Сиваш спорудять 67 вітрових електроустановок потужністю 250 МВт. Відповідний Договір про спорудження комплексу вітрових електростанцій на Херсонщині за провідної ролі норвезької компанії NBT був підписаний сьогодні — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 вересня 2018 р.

Станцию планируют подготовить к работе и сдать в эксплуатацию в 2019 году. Ветровые электроустановки разместят рядом с временно оккупированным Россией Крымом.

Вітрові електроустановки розташують буквально в лічених кілометрах від окупованого РФ Криму. Інвестиція норвезької компанії у об’єкт, розташований так близько від адмінкордону з окупованою територією – свідчення того, що цю територію буде звільнено, адже Крим – це Україна! — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 вересня 2018 р.

Напомним, что два года назад Украина подписала и ратифицировала Парижское соглашение по борьбе с изменением климата. В соответствии с соглашением, объемы выбросов парниковых газов в Украине должны уменьшиться к 2050 году на 30 процентов. Модернизация энергетической отрасли и переход на возобновляемые источники энергии для Украины – это прежде всего улучшение ее инвестиционной привлекательности.



Добавим, что 4 сентября Верховная Рада приняла законопроект №8015 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно инвестиционной привлекательности строительства объектов возобновляемой энергетики)", который должен упростить строительство ветровых электростанций. Эти изменения предусматривают изъятие объектов, которые производят электрическую энергию из энергии ветра, с класса средних последствий СС2 и отнесение их к классу СС1 – незначительные последствия.