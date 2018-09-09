Норвегия инвестирует в альтернативную энергетику Украины значительную сумму
В Норвегии инвестируют около 400 миллионов долларов в строительство 64 ветровых электрических установок в Украине, общая мощность которых составит около 250 мегаватт.
Об этом сообщил "Правительственный портал" на своей странице в Facebook.
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В сообщении говорится о том, что норвежская компания NBT инвестирует около 400 миллионов долларов в строительство 64 ветровых электроустановок мощностью до 250 мегаватт. Ветровые электроустановки планируется разместить в Херсонской области.
В строительстве электроустановок также примет участие китайская электроэнергетическая компания China Power.
Отмечается, что объем производства новой станции – более 900 миллионов киловатт/часов/год – обеспечит треть всего объема потребления электроэнергии в Херсонской области.
6 сентября, в своем Twitter Президент Украины Петр Порошенко написал, что соответствующий договор о строительстве ветровых электроустановок вдоль побережья озера Сиваш уже подписан.
Станцию планируют подготовить к работе и сдать в эксплуатацию в 2019 году. Ветровые электроустановки разместят рядом с временно оккупированным Россией Крымом.
Напомним, что два года назад Украина подписала и ратифицировала Парижское соглашение по борьбе с изменением климата. В соответствии с соглашением, объемы выбросов парниковых газов в Украине должны уменьшиться к 2050 году на 30 процентов. Модернизация энергетической отрасли и переход на возобновляемые источники энергии для Украины – это прежде всего улучшение ее инвестиционной привлекательности.
Добавим, что 4 сентября Верховная Рада приняла законопроект №8015 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно инвестиционной привлекательности строительства объектов возобновляемой энергетики)", который должен упростить строительство ветровых электростанций. Эти изменения предусматривают изъятие объектов, которые производят электрическую энергию из энергии ветра, с класса средних последствий СС2 и отнесение их к классу СС1 – незначительные последствия.