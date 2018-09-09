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Норвегия инвестирует в альтернативную энергетику Украины значительную сумму

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Ветровые электроустановки
Ветровые электроустановки / energiarm

В Норвегии инвестируют около 400 миллионов долларов в строительство 64 ветровых электрических установок в Украине, общая мощность которых составит около 250 мегаватт.

Об этом сообщил "Правительственный портал" на своей странице в Facebook.

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В сообщении говорится о том, что норвежская компания NBT инвестирует около 400 миллионов долларов в строительство 64 ветровых электроустановок мощностью до 250 мегаватт. Ветровые электроустановки планируется разместить в Херсонской области.

В строительстве электроустановок также примет участие китайская электроэнергетическая компания China Power.

Отмечается, что объем производства новой станции – более 900 миллионов киловатт/часов/год – обеспечит треть всего объема потребления электроэнергии в Херсонской области.

6 сентября, в своем Twitter Президент Украины Петр Порошенко написал, что соответствующий договор о строительстве ветровых электроустановок вдоль побережья озера Сиваш уже подписан.

Станцию планируют подготовить к работе и сдать в эксплуатацию в 2019 году. Ветровые электроустановки разместят рядом с временно оккупированным Россией Крымом.

Напомним, что два года назад Украина подписала и ратифицировала Парижское соглашение по борьбе с изменением климата. В соответствии с соглашением, объемы выбросов парниковых газов в Украине должны уменьшиться к 2050 году на 30 процентов. Модернизация энергетической отрасли и переход на возобновляемые источники энергии для Украины – это прежде всего улучшение ее инвестиционной привлекательности.

Добавим, что 4 сентября Верховная Рада приняла законопроект №8015 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно инвестиционной привлекательности строительства объектов возобновляемой энергетики)", который должен упростить строительство ветровых электростанций. Эти изменения предусматривают изъятие объектов, которые производят электрическую энергию из энергии ветра, с класса средних последствий СС2 и отнесение их к классу СС1 – незначительные последствия.

Теги: Новости Украины Энергетика Норвегия
Источник: 24 Канал
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