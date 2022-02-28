Норвежская энергетическая компания Equinor начинает выход из российских предприятий

Энергетическая компания Норвегии Equinor выходит из предприятий России. Такое решение приняли на совете директоров.

Также было принято решение остановить новые инвестиции государству-агрессору. Об этом сообщил гендиректор и президент компании Андерс Опедало.

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"Мы прекратим новые инвестиции в наш российский бизнес и начнем процесс выхода из наших совместных предприятий в соответствии с нашими ценностями", – подчеркнул он.

Что известно о сотрудничестве России и Equinor

Норвежская компания работала в России более 30 лет. Equinor в 2012 году заключила договор с Роснефтью.

Соответствующие решения, как пояснил гендиректор, принимают на основе санкции Норвегии, Европейского Союза и США.

В компании ожидают, что их выход из предприятий России значительно повлияет на балансовую стоимость российских активов Equinor и приведет к их обесцениванию.

Заметим, что мир активно принимает новые и все более жесткие санкции против государства-агрессоры. Они очень пошатнут экономику России.

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