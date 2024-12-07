Макрон открывает легендарный Нотр-Дам: онлайн-трансляция исторического события

Вечером 7 декабря наконец происходит событие, которого мир ждал долгих 5 лет. В Париже открывают Нотр-Дам после реставрации. 24 Канал ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Многие помнят страшные кадры пожара в соборе в 2019 году, а также то, как падал шпиль, охваченный огнем. Эммануэль Макрон пригласил на торжественное открытие мировых лидеров, в том числе Владимира Зеленского. Украинский президент встретился в Париже с Трампом.

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Как в Париже открывают собор Нотр-Дам 7 декабря