Макрон открывает легендарный Нотр-Дам: онлайн-трансляция исторического события
Вечером 7 декабря наконец происходит событие, которого мир ждал долгих 5 лет. В Париже открывают Нотр-Дам после реставрации. 24 Канал ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Многие помнят страшные кадры пожара в соборе в 2019 году, а также то, как падал шпиль, охваченный огнем. Эммануэль Макрон пригласил на торжественное открытие мировых лидеров, в том числе Владимира Зеленского. Украинский президент встретился в Париже с Трампом.
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Как в Париже открывают собор Нотр-Дам 7 декабря
Мать очень любящая, открой нам свои двери. Нотр-Дам, ты свидетель надежд. Открой двери свои, чтобы над нашими жизнями засиял свет милосердия. И чтобы победа воскресения открылась глазам нашим, Он снова стучит в дверь, поет хор. Зайдем же сегодня в Нотр-Дам. Это храм, который нас объединяет. Этот храм сопровождает нас на нашем пути к Господу. Нотр-Дам, ты – модель веры. Открой свои двери, чтобы собрать в радости детей божьих, которые разбросаны по миру, Трамп проходит мимо гостей, жмет им руки, они что-то говорят. В том числе и Владимир Зеленский. Зеленскому аплодируют, когда он проходит на свое место. Гости встают, президент Украины обнимается и обменивается несколькими фразами с Дудой. Прибыли принц Уильям и президент Грузии. Прибыли президенты Польши и Германии. Президент Франции вместе с женой приветствуют гостей.
– снова обращается священник.
– зачитывает священник.
Мать очень любящая, открой нам свои двери. Нотр-Дам, ты свидетель надежд. Открой двери свои, чтобы над нашими жизнями засиял свет милосердия. И чтобы победа воскресения открылась глазам нашим,
Он снова стучит в дверь, поет хор.
Зайдем же сегодня в Нотр-Дам. Это храм, который нас объединяет. Этот храм сопровождает нас на нашем пути к Господу. Нотр-Дам, ты – модель веры. Открой свои двери, чтобы собрать в радости детей божьих, которые разбросаны по миру,
Трамп проходит мимо гостей, жмет им руки, они что-то говорят. В том числе и Владимир Зеленский.
Зеленскому аплодируют, когда он проходит на свое место. Гости встают, президент Украины обнимается и обменивается несколькими фразами с Дудой.
Прибыли принц Уильям и президент Грузии.
Прибыли президенты Польши и Германии.
Президент Франции вместе с женой приветствуют гостей.