Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Ранее сообщалось, что из Авдеевки смогли вывезти семью с 2 детьми, уговаривали на это целых полгода.

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Каждый день в городе разрушают многоэтажку

Барабаш отметил, что сейчас начали фиксировать неприятную тенденцию – каждый день в городе разрушают многоэтажку. В общей сложности их в городе было 225, но за каждой из таких стоит чья-то целая жизненная история. Однако за последнюю неделю количество обстрелов уменьшилось.

Это связано, скорее всего, с погодными условиями, потому что уже почти неделю идет обильный дождь на нашем направлении. Это усложняет движение не только техники, но и вообще личного состава, потому что почвы очень сложны на Донбассе, именно в нашей зоне,

– заметил глава Авдеевской городской военной администрации.

Враг стал реже применять авиацию. Такое случается после того, как ВСУ приземлили вражеский самолет в Марьинке. Впрочем, следует понимать, что когда погода станет лучше, то станет "горячее". В частности, разведка фиксирует, что в районе Верхнеторецкого враг накопил около 100 единиц техники.

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Россияне разрушают многоэтажки в городе, чтобы у ВСУ не было мест для укрытий, а также для террора местного населения. Они "разбирают" здания, расположенные ближе к линии фронта.

"Понятно, что каждый день попадает как под артиллерийские, так и под авиаракетные обстрелы Авдеевский коксохимический завод. Даже в перехватах было, что россияне думают, что коксохимический завод может стать второй "Азовсталью", хотя ни у кого в ВСУ и мнения такого не возникало ", – подчеркнул Барабаш.

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