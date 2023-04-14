Про це 24 Каналу розповів голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Раніше повідомлялось, що з Авдіївки змогли вивезти родину з 2 дітьми, вмовляли на це аж пів року.

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Щодня в місті руйнують багатоповерхівку

Барабаш зазначив, що нині почали фіксувати неприємну тенденцію – щодня в місті руйнують багатоповерхівку. Загалом їх у місті було 225, але за кожною з таких стоїть чиясь ціла життєва історія. Однак за останній тиждень кількість обстрілів зменшилась.

Це пов'язано, швидше за все, з погодними умовами, тому що вже майже тиждень іде рясний дощ на нашому напрямку. Це ускладнює рух не тільки техніки, а й узагалі особового складу, бо ґрунти дуже складні на Донбасі, саме в нашій зоні,

– зауважив голова Авдіївської міської військової адміністрації.

Ворог став рідше застосовувати авіацію. Таке трапляється після того, як ЗСУ приземлили ворожий літак у Мар'їнці. Утім варто розуміти, що коли погода стане кращою, то стане "гарячіше". Зокрема, розвідка фіксує, що у районі Верхньоторецького ворог накопичив приблизно 100 одиниць техніки.

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Коксохімічний завод – нова "Азовсталь"

Росіяни руйнують багатоповерхівки в місті, аби у ЗСУ не було місць для укриттів, а також для терору місцевого населення. Вони "розбирають" будівлі, які розташовані найближче до лінії фронту.

"Зрозуміло, що кожного дня потрапляє як під артилерійські, так і під авіаракетні обстріли Авдіївський коксохімічний завод. Навіть у перехопленнях було, що росіяни думають, що коксохімічний завод може стати другою "Азовсталлю", хоча ні в кого в ЗСУ й думки такої не виникало", – наголосив Барабаш.

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