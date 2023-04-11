Однак, як зазначають аналітики порталу, ЗСУ рішуче протистоять ворогу і щодня стримують "ударний кулак" росіян.

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Кого окупанти кинули в бій

За даними аналітиків, російський "ударний кулак" біля Авдіївки складається з підрозділів зі складу "1-го АК". Мовиться про:

1-шу, 9-ту, 114-ту та 200-ту механізовані бригади,

10-ий окремий танковий батальйон на Т-80БВ (який застосовується переважно для стрільби із закритих позицій),

1454-ий стрілецький полк та інші подібні формування, утворені з так званих "частково мобілізованих".

Також для штурму Авдіївки росіяни залучили "добровольчі підрозділи", створені у межах "прихованої мобілізації" і котрі виглядають доволі "колоритно".

Для артилерійської підтримки цієї "збірної солянки" росіяни під Авдіївкою залучили зокрема:

14-ту артилерійську бригаду "Кальмиус" із дивізіонами на САУ 2С4 "Тюльпан", буксированими гаубицями 2А36 "Гиацинт-Б" та РСЗВ "Ураган", декілька реактивних систем "Торнадо-Г" невстановленої організаційної належності,

дивізіон БМ-21 "Град" зі складу 114-ої механізованої бригади,

декілька дивізіонів на буксированих "Гиацинт-Б" та 2С1 "Гвоздика" зі складу інших мехбригад "1-го АК".

Тактика ворога на Авдіївському напрямку

Ще під час боїв взимку окупанти для штурму Авдіївки намагались застосовувати ротно-тактичні групи за підтримки бронетехніки. Але в міру втрат по танках, ББМ та живій силі навіть і на цьому відтинку фронту ворог у березні перейшов до вже "звичної" тактики "піхотних штурмів" невеликими загонами за підтримки "вогневого валу" артилерії.

Але якщо у випадку з Бахмутом тактика "піхотних штурмів" дала рашистам бодай мінімальний успіх, бо ворог таки "просочився" у місто, то у випадку з Авдіївкою окупанти на цей час зазнали невдачі. Запорукою такого провалу, як вважають автори, стала не тільки опора ЗСУ на укріпрайон, де наші захисники змогли буквально "забетонуватись".

Але й також – гнучка взаємодія між частинами ТрО та механізованими підрозділами ЗСУ; активне використання "малої артилерії", як то розрахунки з ПТРК, СПГ-9 чи автоматичними гранатометами, постійне застосування безпілотників різних типів для ведення розвідки та/або "добивання" ворожої бронетехніки скиданням боєприпасів з повітря,

– мовиться у звіті.

Яка обстановка на фронті

Протягом минулої доби противник завдав 39 авіаційних та 7 ракетних ударів, 4 з яких – із ЗРК С-300 по мирному місту Краматорськ. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 52 атаки противника на зазначених напрямках.