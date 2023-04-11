Так, вчора Служба безпеки України затримала зрадника, якого завербував Кремль: його завданням було відстежити місце розташування системи HIMARS. Тож, цікаво, як їх можуть все ще шукати росіяни, якщо вони уже знищені, за їх словами. Ймовірно, ті, які продовжують смалити по позиціях росіян.

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Зрадник мав передавати росіянам інформацію про позиції американських систем HIMARS, а також загалом "звітувати" про оборону Одещини – зокрема про місцерозташування штабу, озброєння та військової техніки і складів з ракетно-артилерійським озброєнням.

Як росіяни "знищили" усі HIMARS

Ще в січні російське командування, зокрема клоун Ігор Конашенков під час своїх брифінгів нарахував "знищених" пускових установок HIMARS вдвічі більше, ніж в ЗСУ є на озброєнні.

А станом на сьогодні ця цифра, очевидно, пішла по третьому, якщо не по четвертому колу, як це раніше було з Су-25.

Росіяни люблять перебільшувати

Окупанти також продовжують перебільшувати з вихвалянням власних можливостей. Нещодавно вигадали, що нібито "ліквідували" 6 ракет HIMARS під Мелітополем. Це при тому, що ракети від HIMARS, які українські військові мають на озброєнні, летять по квазібалістичній траєкторії.

Ба більше, російські системи ПРО не здатні збивати ракети від HIMARS. Крім того, така ракета коштує приблизно 150 тисяч доларів. А ракета від С-400 – десь 500 тисяч доларів. І ракет від HIMARS у нас дуже багато.