Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зауважив, що зараз росіяни намагаються вийти на Курахове, щоб звідти з тилу прорватися до Вугледара.

До теми Окупанти намагаються заблокувати Авдіївку, щоб піти на Курахове, – Сили оборони

Світан зауважив, коли у росіян немає достатньої кількості боєприпасів для того, щоб можна було створити вогневий вал, вони вдаються до штурмів живою силою. Вогневий вал – це збільшення в 3 – 5 разів кількості обстрілів та авіаударів. Він більш ефективний, на відміну від звичайних артилерійських обстрілів.

Під час штурмів йде режим накопичення засобів ураження, після цього настає фаза, коли відтягується жива сила і починає працювати артилерія та авіація.

Зараз в Авдіївці все відбувається в такому режимі. Росіяни втратили велику кількість живої сили під час наступальних дій. Там по 1 – 2 роти було покладено, плюс техніку втратили,

– додав військовий.

Ситуація в місті

Українські сили намагаються відігнати літаки, а проти артилерії працює контрбатарейна оборона. Однак іноді артилерію ворог ховає в місті. Б'ють з Донецька, Ясинуватої, з житлових забудов. Артилерію, яка захована між багатоповерхівками, складніше вираховувати.

Попри все утримуємо. Стоїмо в районі Авдіївки. Там росіянам нічого не світить. Сам гарнізон стоїть уже десятий рік біля Авдіївки,

– наголосив Світан.

Основна лінія оборони там проходить вздовж шосе, яке напівоточенням обходить Авдіївку і далі йде на Костянтинівку.

Полковник повідомив, що найближчим часом українські збройні сили будуть виконувати контрнаступальні дії для того, щоб відкинути росіян знову за це шосе. Він вважає, як тільки ворога повернуть назад за дорогу, питання по Авдіївці стабілізується.

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Бої за Мар'їнку

Світан розповів, що зараз росіяни кидають велику кількість сил та засобів на Мар'їнку. Там їхнє завдання стоїть у виході на Курахове. Місто є тилом і для Мар’їнського угруповання, і для Вугледара.

Росіяни за кілька місяців не могли вийти на Курахове в районі Вугледара, тому зараз вони перетекли в сторону Мар'їнки І намагаються вийти на той же Вугледар, тільки тепер зі сторони Мар'їнки,

– зауважив експерт.

Ситуація біля Авдіївки стає напруженою