Думают, что их не достанут: россияне строят новую базу на Запорожье

Оккупанты в Мелитопольском районе сооружают новую базу. Судя по всему, там будут обучать операторов дронов.

Об этом сообщает "Атеш". Партизанам стали известны детали об объекте, который они взяли под круглосуточное наблюдение.

К теме Будущие "солдаты Путина": как Россия меняет сознание украинских детей на оккупированных территориях

Что известно о новой базе оккупантов на Запорожье?

Ее пока сооружают. Сейчас там на полную мощность работает строительная техника.

"Атеш" фиксирует строительство новой базы оккупантов в Запорожской области. Наши агенты ведут круглосуточное наблюдение за поселком Мирное (Мелитопольский район). Оккупанты развернули там масштабное строительство на территории, которую занял 291-й гвардейский мотострелковый полк ВС РФ,

– информируют в движении сопротивления.

Координаты объекта следующие: 46.930529, 35.417587

Новая база россиян на Запорожье / Фото "Атеш"

Враг возводит капитальный полевой лагерь, чтобы разместить личный состав. Как рассказали партизаны, особое внимание россияне уделяют созданию учебного кластера. В частности, обустраивают площадки для обучения операторов БПЛА.

Враг пытается создать тыловую базу для подготовки резервов и операторов дронов, надеясь, что в глубине оккупированной территории их не достанут. Это ошибка. Строительство происходит под нашим полным контролем, а координаты уже переданы Силам обороны Украины. Вместо новых казарм оккупантов ждет пламенный "привет",

– пообещали в "Атеш".

Показываем поселок Мирное на Запорожье

Что происходит на оккупированных территориях?