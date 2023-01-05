Германия передала Украине большую военную помощь: десятки пикапов, дроны и снаряды

5 января 2023, 16:17
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Источник:

Правительство Германии

Германия отправила в Украину крупную партию военной помощи. Среди того, что пришло – беспилотники, антидронное оборудование и ракетные системы.

Полный список того, что пришло, обнародовали на правительственном сайте Германии, отмечает 24 Канал. Добавим, что в Украину скоро должны прибыть еще 100 разведывательных дронов.

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Мощная помощь Силам обороны от Германии: что туда вошло

В новый пакет военной помощи от немецких партнеров вошли разведывательные беспилотники, необходимые системы для обнаружения вражеских дронов, а также ракетные системы и пикапы. Кроме того, союзники из Германии написали, что вскоре в Украину привезут 100 дронов для разведки.

Полный список того, что отправили в Украину на этот раз:

  • 30 систем обнаружения дронов;
  • 8 разведывательных дронов;
  • 17 грузовиков 8x8;
  • 12 большегрузных прицепов;
  • 27 датчиков и "глушилок" для защиты от дронов;
  • 1 тягач-транспортер танков М1070;
  • 7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты для задач поддержки;
  • 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины;
  • 63 пикапа;
  • 20 пусковых систем 70-миллиметрового калибра на пикапах с запасом ракет;
  • 21 генератор;
  • 32 мобильные системы отопления;
  • 1 карета скорой помощи;
  • 7 погранично-патрульных машин;
  • более 36 тысяч шерстяных одеял.

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Зеленский поблагодарил Шольца за помощь Украине

  • В канун Нового года Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку канцлера Германии. Президент опубликовал на своей официальной странице в твиттере текст с благодарностью.
  • Зеленский подчеркнул, что в немецкой политике произошел "переломный момент". После этого, по его словам, помощь Украине значительно увеличилась.
  • "Оружие, приют для более миллиона украинцев, украиноцентрическое председательство в G7, финансовая и техническая помощь, статус кандидата на вступление в ЕС", – перечислил глава государства. Заметим, что современное вооружение, передаваемое Германией и партнерами, помогает значительно эффективнее уничтожать врага.

Автор: Лілія Траспетрихіна