Германия передала Украине большую военную помощь: десятки пикапов, дроны и снаряды

Германия отправила в Украину крупную партию военной помощи. Среди того, что пришло – беспилотники, антидронное оборудование и ракетные системы.

Полный список того, что пришло, обнародовали на правительственном сайте Германии, отмечает 24 Канал. Добавим, что в Украину скоро должны прибыть еще 100 разведывательных дронов.

Обратите внимание "Эта война не знает границ": как немецкий пожарный приехал в Харьков помогать спасателям

Мощная помощь Силам обороны от Германии: что туда вошло

В новый пакет военной помощи от немецких партнеров вошли разведывательные беспилотники, необходимые системы для обнаружения вражеских дронов, а также ракетные системы и пикапы. Кроме того, союзники из Германии написали, что вскоре в Украину привезут 100 дронов для разведки.

Полный список того, что отправили в Украину на этот раз:

30 систем обнаружения дронов;

8 разведывательных дронов;

17 грузовиков 8x8;

12 большегрузных прицепов;

27 датчиков и "глушилок" для защиты от дронов;

1 тягач-транспортер танков М1070;

7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты для задач поддержки;

2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины;

63 пикапа;

20 пусковых систем 70-миллиметрового калибра на пикапах с запасом ракет;

21 генератор;

32 мобильные системы отопления;

1 карета скорой помощи;

7 погранично-патрульных машин;

более 36 тысяч шерстяных одеял.

Читайте также Взять пример с Макрона: в Бундестаге обратились к Шольцу по поводу танков для Украины

Зеленский поблагодарил Шольца за помощь Украине