Инна Свириба стала депутатом "Слуги народа" вместо Кормышкиной: что о ней известно

В политической партии "Слуга народа" появилась новый народный депутат Инна Свириба. Она будет занимать место депутата Ирины Кормышкиной, которая досрочно сложила полномочия.

Ирина Кормышкина ушла из партий "Слуга народа" по собственному желанию. Такое решение поддержали 246 народных избранников. Следующим по очередности кандидатом от партии является Инна Свириба. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

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Инна Свириба– новая депутат от "Слуги народа"

Инна Станиславовна Свириба, которая включена в избирательный список партии "Слуга народа" под номером 148, согласно решению ЦИК стал народным депутатом Украины. Ее избрали на выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Она имеет право занять ряд депутатов в Верховной Раде.

Движение "Честно" посмотрел биографию 57-летней Инны Свирибы. Известно, что женщина имеет медицинское образование, училась в Тернопольском национальном медицинском университете имени Ивана Горбачевского по специальности "Терапевт". А позже Свириба окончила Национальную медицинскую академию последипломного образования имени Платона Шупика в Киеве, где получила диплом врача-гематолога.

Инна Свириба работала по специальности в отделении радиационной гематологии Национального научного центра радиационной медицины АМН Украины. Дальше она связала свою жизнь с творчеством и начала работать дизайнером интерьеров и декоратором. К моменту выборов Свириба указана как временно безработная.

Почему Ирина Кормышкина составила мандат

Бывшую народную депутатку Ирина Кормышкина подозревается в незаконном обогащении более чем на 20 миллионов гривен. Следствие установило, что она якобы получила эти деньги и швейцарские часы за 310 тысяч гривен в подарок от своего отца. Но его официальные доходы не позволяли делать столь дорогие подарки.

Генпрокурор тогда отказался начать производство по депутату, но дело не закрыли. Кормышкина лично заявила о намерении сложить полномочия народного депутата.