Новая фаза войны в Украине не менее опасна, чем в начале вторжения, – директор ЦРУ Бернс

Идут 73 сутки героического противостояния украинского народа российским оккупантам. Директор ЦРУ Уильям Джозеф Бернс заявил, что новая фаза войны в Украине не менее опасна, чем в первые дни полномасштабного вторжения России.

"Новой фазой" глава ЦРУ назвал усиление наступательных действий россиян на Востоке Украины. Бернс подчеркнул, что Путин настроен исключительно на то, чтобы на любые средства и все возможные методы не проиграть, ведь "ставки для него очень высоки". Об этом американское чиновник заявил на мероприятии, организованном изданием Financial Times 7 мая, передает 24 канал.

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Глава ЦРУ Бернс о войне России против Украины

Уильям Бернс заявил, что "аппетиты" Путина росли в течение лет, с тех пор как он пришел к власти. При этом ближайшее окружение диктатора никогда не подвергало сомнению ни одно из его решений.

Еще в начале осени 2021 года, по словам Бернса, США зафиксировали тревожные планы нового масштабного вторжения России в Украину. Тогда президент США отправил Бернса в Москву, чтобы объяснить Путину и его ближайшему окружению, какие последствия будет иметь Россия, если эти планы будут реализованы. Впрочем, уже тогда, в ноябре, главе ЦРУ стало понятно, что инвазия, несмотря ни на что, таки произойдет.

С его точки зрения (Путина – ред. 24 канал) Россия не может быть передовой силой в мире, если не будет иметь прямого контроля над Украиной. Он никогда не признавал власти президента Зеленского и пытался продвинуть нарративы, что Украина на самом деле – это не настоящая страна.

– вспомнил Бернс.

Чиновник также подчеркнул, что Путин был абсолютно убежден в поражении украинских военных и украинского президента, как только россияне начнут двигаться в направлении Киева. Диктатор считал, что он достаточно инвестировал в модернизацию своих войск и они смогут добиться быстрой и решительной победы с минимальными потерями.

Кроме того, Путин делал ставку на то, что Европа будет слишком отстранена от событий из-за процессов транзита власти и выборов в ряде стран ЕС, в частности, в Германии и Франции. Также диктатор вроде бы был уверен, что построил такую экономику, которая не сможет понести сокрушительные потери вследствие внедрения санкций.

Как мы успели увидеть уже в первые недели (полномасштабное вторжение – ред. 24 канал), – Путин ошибался. Однако в этой второй фазе войны, когда он начал концентрировать силы на Донбассе и Юге, это создает риски, вероятно, даже большие, чем в начале вторжения,

– добавил Бернс.

К слову, глава ЦРУ заверил, что Путин в сознании и убежден лишь в одном – он не может позволить себе проиграть. "Поэтому ставки достаточно высоки", – подытожил Бернс.

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