"Новою фазою" очільник ЦРУ назвав посилення наступальних дій росіян на Сході України. Бернс наголосив, що Путін налаштований винятково на те, щоб будь-яким коштом і всіма можливими методами не програти, адже "ставки для нього дуже високі". Про це американський посадовець заявив на заході, організованому виданням Financial Times 7 травня, передає 24 канал.

Читайте також На Сході та Півдні росіяни спробували захопити українські території: без успіху

Очільник ЦРУ Бернс про війну Росії проти України

Вільям Бернс заявив, що "апетити" Путіна зростали протягом років, відколи він прийшов до влади. При цьому найближче оточення диктатора ніколи не піддавало сумніву жодне з його рішень.

Ще на початку осені 2021 року, за словами Бернса, США зафіксували тривожні плани нового масштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді президент США відправив Бернса до Москви, щоб пояснити Путіну та його найближчому оточенню, яких наслідків зазнає Росія, якщо ці плани будуть реалізовані. Втім вже тоді, у листопаді, очільнику ЦРУ стало зрозуміло, що інвазія, попри все, таки відбудеться.

З його точки зору (Путіна – ред. 24 канал), Росія не може бути передовою силою у світі, якщо не матиме прямого контролю над Україною. Він ніколи не визнавав влади президента Зеленського і намагався просунути наративи, що Україна насправді – це не справжня країна,

– пригадав Бернс.

Посадовець також підкреслив, що Путін був абсолютно переконаний у поразці українських військових та українського президента, як тільки росіяни почнуть рухатись у напрямку Києва. Диктатор вважав, що він достатньо інвестував у модернізацію своїх військ й вони зможуть досягти швидкої та рішучої перемоги з мінімальними втратами.

Крім того, Путін робив ставку на те, що Європа буде надто відсторонена від подій через процеси транзиту влади й вибори у низці країн ЄС, зокрема, у Німеччині та Франції. Також диктатор начебто був впевнений, що збудував таку економіку, яка не зможе зазнати нищівних втрат унаслідок впровадження санкцій.

Як ми встигли побачити вже у перші тижні (повномасштабного вторгнення – ред. 24 канал), – Путін помилявся. Однак у цій другій фазі війни, коли він почав концентрувати сили на Донбасі й Півдні, це створює ризики, ймовірно, навіть більші, ніж на початку вторгнення,

– додав Бернс.

До слова, очільник ЦРУ запевнив, що Путін при тямі й переконаний лише в одному – він не може дозволити собі програти. "Тому ставки доволі високі", – підсумував Бернс.

Не пропустіть – росіяни не готові до контрнаступу ЗСУ: дивіться відео