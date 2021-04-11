Верховная Рада разрешила президенту неоднократно призывать в армию военнообязанных. Так, в Украине появится новый вид военной службы – по призыву из числа резервистов в особый период.

"Особый" период в Украине начался еще в марте 2014 года с объявлением первой волны мобилизации и продолжается до сих пор. Введение новой формы призыва резервистов возмутило часть ветеранов и общественные организации.

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Призыв из оперативного резерва

В случае обострения ситуации на фронте или же нарушения украинских границ президент по представлению главнокомандующего армии, а ныне это генерал Руслан Хомчак – сможет призывать людей из оперативного резерва в течение суток.

В то же время объявлять всеобщую мобилизацию не нужно. Забирать в армию военнообязанных можно будет не чаще одного раза в год.

Однако во втором чтении изъята норма о максимальном 6-месячном сроке призыва резервистов в особый период. То есть по сути призывать можно каждый год на неопределенный срок.

Кто освобожден от призыва

Конечно, не говорится о тех, кто отслужил только срочную службу, поскольку к оперативному резерву относят украинцев с боевым опытом.



Призыв может происходить ежегодно на неопределенный срок / Фото пресс-службы Минобороны Украины

От призыва, по словам заместителя главы Комитета по вопросам национальной безопасности Марьяны Безуглой, освобождаются те, кто:

признан неспособным к военной службе по состоянию здоровья;

достиг предельного возраста или достигнет его во время службы;

выслужил установленные сроки службы и со дня его освобождения прошло менее одного года.

Безуглая пояснила, что если человек уже был призван в качестве резервиста и отслужил 12 месяцев, то следующий раз его могут призвать только по желанию.

Новая форма призыва возмутила часть общественности

Координатор аналитико-адвокационного центра "Юридична сотня" Виктория Ивасик отметила, что соответствующим законом фактически нарушен баланс власти в государстве.

"В Конституции четко прописано, что решение о призыве резервистов должно быть через указ президента, который должен быть утвержден Верховной Радой. И это дает возможность не принимать решения единолично. Однако, этот закон устраняет этот предохранитель и предоставляет право президенту в любой момент призывать ветеранов", – сказала Ивасик.

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Что касается самих призывников, то, по мнению авторов закона, в документе предусмотрены все риски для военнообязанных в случае их призыва и защита со стороны государства.

То есть за резервистами будет сохраняться рабочее место, должность и средний заработок. Тем, кто не работает, государство будет платить минимальную зарплату.

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Не будут начисляться на все время призыва штрафные санкции и пеня за невыполнение финансовых обязательств. Впрочем, по мнению Олега Жданова, закон может болезненно ударить по ветеранам.

Работодатель десять раз подумает, что завтра призовут в течение суток и он останется без персонала. Он может не принять на работу или уволить и отдать его место другому работнику,

– сказал военный эксперт.

Что предусматривает реформа военкоматов

Кроме новой формы призыва резервистов, закон предусматривает еще и реформу военкоматов. То есть вместо военных комиссариатов будут созданы территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Реформой предусмотрено обеспечение надлежащего функционирования Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

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Увеличат в несколько раз и суммы штрафов за административные правонарушения призывников, военнообязанных и резервистов.

Если вовремя не явиться в военкомат – штраф будет в размере от 510 до 850 гривен, а за повторную неявку – вдвое больше.